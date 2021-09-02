В США за полгода выбросили 15,1 млн доз вакцин от коронавируса

Одной из главных причин потерь вакцины является то, что дозы поставляются в "оптовой" упаковке, после вскрытия которой их надо быстро использовать.

В марте – августе аптечные сети и правительства штатов выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом пишет NBC News со ссылкой на данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний).

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В частности, четыре национальные сети аптек потеряли:

Walgreens – 2,6 млн доз;

CVS – 2,3 млн;

Walmart – 1,6 млн;

Rite Aid – 1,1 млн.

Издание отмечает, что эти данные неполные, так как сведения не предоставили некоторые штаты и федеральные поставщики. Например, CDC сообщила, что в штате Мичиган с марта потеряно всего 12 доз, но департамент здравоохранения и социальных служб самого штата пишет, что с декабря выброшены 257 673 дозы.

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CDC не указывает причины, по которым выброшены вакцины.

Издание отмечает, что таких причин может быть много: от треснувшего флакона или ошибки разбавления вакцины до неисправности морозильника и до большего количества доз во флаконе, чем людей, которые пришли вакцинироваться.

"Это трагично, что у нас вакцины тратятся впустую, в то время как во многих африканских странах не вакцинировано даже 5% населения", – сказала Шарифа Секалала, доцент в Уорикском университете.

Пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд считает, что доля потраченных впустую вакцин остается чрезвычайно низкой, что "свидетельствует о тесном партнерстве между федеральным правительством, юрисдикциями и поставщиками вакцин".

Он добавил, что важно не упускать ни одной возможности вакцинировать, даже если это может увеличить вероятность того, что неиспользованные дозы останутся во флаконе.

Представитель CVS заявил: "Если мы оказываемся перед выбором: спасти жизнь или немного улучшить наши отчетные данные об отходах, то всегда выберем первое".

По состоянию на 31 августа в США было распределено 438 млн доз вакцин, еще 111,7 млн доз передали другим странам. С начала кампании вакцинации в стране введено 368 млн доз разных вакцин.

Среди штатов Техас стал лидером по потерям вакцин – 517 746 доз.

Лара Антон, пресс-секретарь Департамента государственного здравоохранения Техаса, сказала, что власти штата требуют не ждать, пока на пунктах вакцинации найдут достаточно людей, чтобы использовать каждую дозу во флаконе, несмотря на то, что это может привести к потере доз. Также она сообщила, что штат потерял 47 тыс. доз из-за отключения электроэнергии на двух хранилищах.

Одним из факторов, способствующих потере вакцин, является способ их упаковки. Большинство вакцин от других болезней выпускается во флаконах с одной дозой. Но с коронавирусом это не так: вакцина Moderna содержит до 15 доз во флаконе, Pfizer – до шести, Johnson & Johnson – до пяти.

Флакон вакцины Moderna необходимо выбросить через 12 часов после первого прокола, Pfizer и Johnson & Johnson – через шесть часов.

Напомним, в июле в Харьковскую область доставили вакцину Pfizer/BioNTech без соблюдения температурного режима. Было испорчено около 10 тыс. доз, они подлежат утилизации.

29 августа Украина получила 188 370 доз вакцины от коронавируса, произведенной Pfizer. Ее вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США.