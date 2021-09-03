Статистика коронавируса на 3 сентября: 2 693 заражения и 826 госпитализаций
За последнее время число новых случаев заболевания рекордно выросло, растет и число госпитализаций.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 683 новых случая инфицирования коронавирусом. Среди заболевших — 171 ребенок и 40 медиков. Такие данные в пятницу, 3 сентября, приводит Минздрав.
За минувшие сутки 2 сентября:
- госпитализированы — 826 человек;
- умерли — 45 человек;
- выздоровели — 1 112 человек.
- сделали тестов за сутки — 54 375, из которых методом ПЦР — 23 538, методом ИФА — 7 305, экспресс-тестов — 21 532.
За все время пандемии:
- заболели — 2 293 541 человек;
- выздоровели — 2 210 866 человек;
- умерли — 53 922 человека;
- проведено ПЦР-тестов — 12 055 523.
Лидеры по новым заболеваниям:
- Киев — 321;
- Одесская область — 236;
- Харьковская область — 231;
- Львовская область — 213;
- Днепропетровская область — 191.
Число госпитализаций выросло:
- 22 августа – 425;
- 23 августа – 410;
- 24 августа – 682;
- 25 августа – 464;
- 26 августа – 868;
- 27 августа – 708;
- 28 августа – 772;
- 29 августа – 583;
- 30 августа – 470;
- 31 августа – 874;
- 1 сентября —787;
- 2 сентября — 826.
За минувшие сутки также были вакцинированы от коронавируса 152 772 человека, из них первую прививку получили 46 826 человек, вторую — 104 946. Всего с начала кампании вакцинировались 5 498 949 человек, из которых обе дозы получили 4 012 016 человек.
Как сообщалось ранее, в марте – августе аптечные сети и правительства штатов США выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин против COVID-19. Одной из главных причин потерь вакцины является то, что дозы поставляются в "оптовой" упаковке, после вскрытия которой их надо быстро использовать.
Напомним, в июле в Харьковскую область доставили вакцину Pfizer/BioNTech без соблюдения температурного режима. Было испорчено около 10 тыс. доз, они подлежат утилизации.