Статистика коронавируса на 3 сентября: 2 693 заражения и 826 госпитализаций

За последнее время число новых случаев заболевания рекордно выросло, растет и число госпитализаций.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 683 новых случая инфицирования коронавирусом. Среди заболевших — 171 ребенок и 40 медиков. Такие данные в пятницу, 3 сентября, приводит Минздрав.

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За минувшие сутки 2 сентября:

госпитализированы — 826 человек;

умерли — 45 человек;

выздоровели — 1 112 человек.

сделали тестов за сутки — 54 375, из которых методом ПЦР — 23 538, методом ИФА — 7 305, экспресс-тестов — 21 532.

За все время пандемии:

заболели — 2 293 541 человек;

выздоровели — 2 210 866 человек;

умерли — 53 922 человека;

проведено ПЦР-тестов — 12 055 523.

Лидеры по новым заболеваниям:

Киев — 321;

Одесская область — 236;

Харьковская область — 231;

Львовская область — 213;

Днепропетровская область — 191.

Число госпитализаций выросло:

22 августа – 425;

23 августа – 410;

24 августа – 682;

25 августа – 464;

26 августа – 868;

27 августа – 708;

28 августа – 772;

29 августа – 583;

30 августа – 470;

31 августа – 874;

1 сентября —787;

2 сентября — 826.

За минувшие сутки также были вакцинированы от коронавируса 152 772 человека, из них первую прививку получили 46 826 человек, вторую — 104 946. Всего с начала кампании вакцинировались 5 498 949 человек, из которых обе дозы получили 4 012 016 человек.

Как сообщалось ранее, в марте – августе аптечные сети и правительства штатов США выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин против COVID-19. Одной из главных причин потерь вакцины является то, что дозы поставляются в "оптовой" упаковке, после вскрытия которой их надо быстро использовать.

Напомним, в июле в Харьковскую область доставили вакцину Pfizer/BioNTech без соблюдения температурного режима. Было испорчено около 10 тыс. доз, они подлежат утилизации.