В Израиле новая волна коронавируса, несмотря на массовую вакцинацию

1 сентября в стране зарегистрировали около 11 тысяч заболевших, а уже 2 сентября — более 20 тысяч. Исследование показывает, что две прививки Pfizer не столь эффективны, как естественный иммунитет.

Несмотря на массовую вакцинацию в Израиле и тот факт, что эта страна первой заявила о том, что вакцинировано почти все население, сейчас там наблюдается новый виток пандемии. Как показывает статистика на сайте Worldometers, 1 сентября число новых случаев составило более 20 тысяч, в то время как 1 августа держалось на уровне 1 783.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как пишет Times of Israel, новые случаи —это преимущественно штамм "дельта". По мнению специалистов, вероятность того, что штамм прорвет защиту Pfizer, в 27 раз превышает вероятность того, что он прорвет естественный иммунитет того же периода.

Фото: Скриншот

Израильское исследование показало, что иммунитет от заражения коронавирусом более действенен при защите от варианта "дельта", чем две прививки Pfizer, которые были сделаны в начале года. Люди с двумя прививками Pfizer в среднем в шесть раз чаще заражались коронавирусом, чем те, кто ранее переболел COVID-19.

Притом исследователи подчеркивают, что результаты не означают необходимости отказа от прививки. По словам ученых, такое решение может подвергнуть людей опасности заболеть.

В свою очередь, вирусолог Алексей Аграновский считает, что столь стремительный рост заболеваемости в Израиле объясняется именно тем, что там свирепствует штамм "дельта". Его отличие от предыдущих вариантов в том, что он намного более заразен и имеет более серьезные последствия.

"В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали", — отметил ученый.

Аграновский рассказал, что "дельта" также способна преодолевать вакцинную защиту у взрослых, из-за чего и происходит рост числа больных.

При этом вакцинация, по его словам, не бесполезна, поскольку вакцинированные легче переносят коронавирус, а тяжелых и летальных случаев среди вакцинированных гораздо меньше. Также, как он считает, мир должен задуматься о видоизменении самых эффективных вакцин.

Как сообщалось ранее, ученые из ЮАР сообщили, что на территории страны появился новый штамм коронавирусной инфекции, имеющий повышенную степень мутации. Исследователи предупредили, что штамм уже начал распространяться по другим странам Африки и мира.

Напомним, летом ученые из США выявили новую мутацию коронавируса "Йота" B.1.526, которая может повысить смертность от инфекции на 62-82% среди пожилых людей по сравнению с предыдущими штаммами.