"Десятки тисяч смертей": у НАН попередили про нову хвилю коронавірусу через "Дельту"

У перші тижні вересня, прогнозує вчений Ігор Іванов, можна очікувати близько 3,5 тисяч інфікованих коронавірусом щодня.

Локдаун в Україні потрібно вводити незадовго до піку захворюваності на COVID-19. Про це в ефірі 24 каналу заявив член робочої групи НАН України Ігор Іванов.

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За його словами, восени очікується різке зростання числа заражених на COVID-19, а в перші тижні вересня щодня можуть фіксувати до 3,5 тисяч нових випадків інфікування.

Учений попередив, що важка епідемічна ситуація в Україні буде викликана, зокрема, і коронавірусом "Дельта". Що стосується рівня смертності від COVID-19, цей показник, як припускають у НАН, буде не менше, ніж під час попередніх хвиль, і буде обчислюватися десятками тисяч смертей.

На рівень смертності може вплинути вакцинація населення, оскільки 15-20% щеплених громадян — це на 15-20% менше летальних випадків.

Ігор Іванов також рекомендує вводити жорсткий локдаун в Україні незадовго до піку критичної ситуації, щоб зменшити кількість смертей від COVID-19 на фоні зростання захворюваності.

"Таким чином можемо зменшити кількість летальних випадків через велику захворюваність, але не в останній момент, тому що карантин діє через 2-3 тижні", — продовжив член робочої групи НАН і закликав обмежувати доступ невакцинованим громадянам до об'єктів інфраструктури в критичній ситуації.

Раніше Фокус попереджав, що в Україні фіксуються великі темпи захворюваності, які можна порівняти з торішніми показниками. За даними НАН, найгірша ситуація в Чернівецькій області, де різко зросла кількість нових заражених і госпіталізацій.

Також Фокус розповідав, що в Україні зафіксовано 855 випадків зараження "Дельтою". Як стверджують у МОЗ, найбільше хворих у західних областях України, а лідером з поширення коронавірусу "Дельта" є Чернівецька область — 68 підтверджених випадків.