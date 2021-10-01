"30-35 тисяч випадків щодня": вчений розповів, коли Україна пройде пік COVID-19

"Дельта" штам спровокував зростання захворюваності та смертності, а статистика МОЗ не відображає реальної ситуації з COVID-19.

Показники захворюваності та смертності від COVID-19 в Україні перевищать рівні попередніх епідемічних хвиль. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів учений, старший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. А.В. Палладіна НАНУ Володимир Галицький.

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Стрімке зростання захворюваності, госпіталізацій і летальних випадків учений пов'язує з "Дельта" штамом коронавірусу.

Володимир Галицький спрогнозував, що пік захворюваності COVID-19 Україна пройде в листопаді-на початку грудня, а прогнози робочої групи з 10-10,5 тисяч щоденних випадків зараження в першій декаді жовтня є дуже оптимістичними.

"Мої розрахунки показують, що ситуація буде значно гіршою, орієнтовно в півтора раза. Під час цьогорічної весняної хвилі на піку реєструвалося 20 тисяч нових випадків на день. Тепер піковий рівень може досягати 30-35 тисяч випадків на день і вище", — продовжив учений -імунолог у спілкуванні з журналістами.

На сьогодні, як попередив Галицький, немає явних ознак того, що пік поточної хвилі COVID-19 наближається, оскільки розвиток епідемії тільки прискорюється.

Журналістка поцікавилася, чи відображає офіційна статистика МОЗ реальну картину із захворюваністю в країні. За словами вченого, цифри лише показують тенденції з запізненням, а під час епідемічних хвиль виявляють лише третину випадків зараження.

"У наших реаліях, при недостатніх обсягах тестування та відсутності епідеміологічних розслідувань — їх іще менше. Як правило, пацієнти звертаються тільки тоді, коли захворювання має тяжкий перебіг. Тому дані, які ми зараз бачимо, дуже недооцінені, особливо це стосується Києва", — підсумував Володимир Галицький в інтерв'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можлива нова хвиля COVID-19. За словами вченого НАН Ігоря Іванова, рівень смертності буде не меншим, ніж під час попередніх хвиль, і обчислюватиметься десятками тисяч смертей.

Також Фокус розповідав, що "Дельта" штам коронавірусу став сильнішим і витіснив інші мутації. За даними ВООЗ, на випадки зараження, викликані "Альфа", "Бета" і "Гамма" штамами, у світі припадає лише 1%.