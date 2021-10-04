Дві області в Україні наближаються до локдауну (відео)

Харківська і Львівська області на межі переходу в "червону" зону. Мер Львова вже заявив, що посилення карантину не уникнути.

Харківська і Львівська області незабаром можуть потрапити в "червону" зону карантину, оскільки рівень захворюваності в регіонах стрімко підвищується. Як пише "Об'єктив" з посиланням на директора Харківського обласного центру Любов Махоту, коефіцієнт виявлення COVID-19 в регіоні вже два дні поспіль перевищено і становить 21,4%, у той час як критичним є показник 20%.

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"За рівнем госпіталізації, при критичному 60%, ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль. Останній показник, який перевищено, — це зайнятість ліжок з киснем. При критичних 65% ми маємо 66,4%. На сьогодні цей показник становив 70,1%", — підкреслила Махота.

Для того, щоб регіон потрапив у "червону" зону, необхідно, щоб критичний рівень за двома з показників був перевищений три дні поспіль.

У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий заявив, що обласний центр уже фактично увійшов у "червону" зону карантину, зокрема — через серйозне зростання захворюваності на COVID-19. Міський голова зазначив, що місту вже навряд чи вдасться уникнути посилення карантину.

"Думаю, через кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", — зазначив мер.

Наразі у Львові госпіталізовано 372 людини з коронавірусом.

Фокус раніше писав про те, що, за словами старшого наукового співробітника відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. А.В. Палладіна НАНУ Володимира Галицького, показники захворюваності та смертності від COVID-19 в Україні перевищать рівні попередніх епідемічних хвиль.

Також Фокус розповідав, що "Дельта"-штам коронавірусу став сильнішим і витіснив інші мутації. За даними ВООЗ, на випадки зараження, викликані "Альфа", "Бета" і "Гамма" штамами, у світі припадає лише 1%.