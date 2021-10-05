Карантин у Києві: в КМДА роз'яснили, коли чекати посилення обмежень

Столична влада спочатку прийняла рішення про посилення протиепідемічних заходів з сьогоднішнього дня, однак пізніше уточнила, що це була лише підготовка.

Київська міська державна адміністрація з вівторка, 5 жовтня, заявила про посилення карантинних заходів у столиці. Згідно протоколу засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, відвідування закладів та установ незалежно від форми власності дозволене тільки за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного результату тесту на коронавірус. Однак через деякий час пресслужба КМДА уточнила, що влада тільки готується посилити карантин.

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У протоколі йдеться, що відвідувачі, крім осіб, які не досягли 18 років, зобов'язані мати при собі на вибір:

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, проведеного не раніше, ніж за 72 години до відвідування закладу;

документ, який підтверджує одержання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

документ, який підтверджує отримання однієї дози двохдозної вакцини;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію (однією або двома дозами);

довідка про одужання від COVID-19.

Вищевказані документи можна пред'являти у державному додатку "Дія", якщо вони збережені в ньому.

Крім цього в протоколі вказана необхідність дотримання маскового режиму і дистанції між відвідувачами 1,5 метра.

Ці заходи, згідно з документом, мали набути чинності вже з 5 жовтня.

Примітно, що раніше сьогодні пресслужба Солом'янської районної адміністрації поширила у своєму Facebook повідомлення про нові заходи карантину, прийняті столичною владою.

[ + – ] Пост Солом'янської адміністрації

Однак через деякий час відповідний пост був видалений.

[ + – ] Повідомлення про видалення посту

Карантин у Києві — йшлося про підготовку

Через деякий час пресслужба КМДА у Telegram пояснила, що карантин у Києві поки не посилювали, оскільки місто поки знаходиться у "жовтій" зоні обмежень, а протокол свідчить лише про підготовку до посилення протиепідемічних заходів.

"COVID-сертифікати або негативні тести на COVID не є обов'язковими для відвідування закладів або установ, поки Київ залишається у "жовтій" зоні. Основні вимоги зараз — маска і дотримання дистанції. Столиця готується до можливого посилення карантину у разі встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки", — повідомили представники влади.

За їх словами, зараз в КМДА "напрацьовують механізм роботи міських і районних установ та закладів, коли наявність сертифікату вакцинації або негативного тесту на коронавірус буде обов'язковою вимогою".

"Про посилення карантинних обмежень на сьогоднішні поки не йдеться", — додали в адміністрації.

Тим часом в "червону" зону адаптивного карантину, яка передбачає контроль над відвідувачами і співробітниками закладів щодо вакцинації або відсутності хвороби, вже скоро можуть увійти Львівська і Харківська області.

Також Фокус повідомляв, що поліція може перевіряти справжність ковід-сертифікатів після інформації про підробку таких документів громадянами.