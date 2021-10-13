Україну чекають нові рекорди за смертністю від коронавірусу, місць у лікарнях немає, — вчені

У низці областей кількість зайнятих ліжок перевищила максимальні показники попередніх хвиль, тоді як смертність зросла в 2,3 раза, повідомляють в Академії наук.

Загрозлива ситуація з доступністю ліжкомісць для заражених пацієнтів і летальними випадками від коронавірусу зафіксована в шести регіонах. Про це повідомляє пресслужба НАН України.

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За даними вчених, за останні два тижні кількість нових випадків зараження виросла удвічі, а за місяць — у п'ять разів. Збільшилися й показники з нових госпіталізацій — у 1,7 раза.

"Смертність зросла в 2,3 раза. За більшістю показників поточна хвиля зрівнялася з минулорічною осінньої хвилею та перевищила її. Зокрема, смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях — уже на 6% і продовжує стрімко рости", — попереджають фахівці НАН України.

Ба більше, вчені прогнозують на поточному тижні рекордні показники захворюваності COVID-19, проте на статистику можуть вплинути тривалі вихідні.

Також у шести українських областях, як говориться у матеріалі НАНУ, зафіксована загрозлива ситуація щодо доступності ліжок для заражених пацієнтів і смертністю від COVID-19.

"Найбільш загрозливою, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є ситуація в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській і Харківській областях. У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", — додали українські вчені.

За прогнозами НАНУ, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих COVID-19 пацієнтів стануть Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська області та місто Київ.

[ + – ] Прогноз епідемії COVID-19 в Україні Фото: пресс-служба НАНУ

Раніше Фокус попереджав, що в Україні виявлятимуть порушників карантину за допомогою камер. Із листопада такі камери запрацюють в Києві, і, можливо, в Харкові або Дніпрі. На відео планують фіксувати дотримання масочного режиму та соціальної дистанції.

Також Фокус повідомляв, що Херсонська область першою потрапила в червону зону карантину. Через зростання числа випадків зараження та госпіталізацій на території регіону працюватимуть жорсткіші правила карантину. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки запрацює з півночі 15 жовтня.