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Статистика коронавірусу на 18 жовтня: 9524 нові випадки COVID-19, 3127 госпіталізацій

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В Україні за добу від COVID-19 померло 177 осіб
Фото: Чернівецька ОДА | Коронавірус в Україні

Серед заражених за минулий день — 790 дітей і 122 медичні працівники.

В Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З коронавірусом або підозрою на COVID-19 госпіталізували 3127 осіб, а жертвами інфекції стали 177 пацієнтів.

За минулу добу в Україні:

  • захворіло — 9524 людини;
  • видужала — 3421 особа;
  • летальні випадки — 177;
  • госпіталізовано — 3127 осіб.

Динаміка госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

  • 11 жовтня — 2274;
  • 12 жовтня — 4901;
  • 13 жовтня — 4633;
  • 14 жовтня — 4947;
  • 15 жовтня — 2859;
  • 16 жовтня — 4747;
  • 17 жовтня — 3127.

Протягом доби медики зробили 49449 тестів на COVID-19, серед яких:

  • методом ПЛР — 23992;
  • методом ІФА — 2946;
  • експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 22511.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 стали Одеська, Харківська та Дніпропетровська області:

  • Одеська область — 1367 випадків;
  • Харківська область — 823 випадки;
  • Дніпропетровська область — 782 випадки;
  • Житомирська область — 703 випадки;
  • Львівська область — 546 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 2 644 694 людини;
  • видужало — 2 329 418 осіб;
  • летальні випадки — 60810;
  • зроблено ПЛР-тестів — 13 581 768.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу вакцинували 55 897 чоловік. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 33 680 чоловік, повністю імунізовані — 22 217 пацієнтів.

В Україні за добу від COVID-19 померло 177 осіб
Статистика коронавірусу за 18 жовтня
Фото: МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що Україну чекають рекорди зі смертності від COVID-19. Учені НАНУ попереджають, що в низці областей кількість зайнятих ліжок перевищила максимальні показники попередніх хвиль, а рівень смертності зріс у 2,3 раза. Загрозлива ситуація з COVID-19 зафіксована відразу в шести областях України.

Також Фокус розповідав, що в Україні створили 900 бригад, які фіксуватимуть порушення карантину. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, штраф можуть отримати навіть вакциновані громадяни, які ігнорують обов'язковий масковий режим.