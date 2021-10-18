Статистика коронавірусу на 18 жовтня: 9524 нові випадки COVID-19, 3127 госпіталізацій
Серед заражених за минулий день — 790 дітей і 122 медичні працівники.
В Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусом або підозрою на COVID-19 госпіталізували 3127 осіб, а жертвами інфекції стали 177 пацієнтів.
За минулу добу в Україні:
- захворіло — 9524 людини;
- видужала — 3421 особа;
- летальні випадки — 177;
- госпіталізовано — 3127 осіб.
Динаміка госпіталізацій в Україні за останні сім днів:
- 11 жовтня — 2274;
- 12 жовтня — 4901;
- 13 жовтня — 4633;
- 14 жовтня — 4947;
- 15 жовтня — 2859;
- 16 жовтня — 4747;
- 17 жовтня — 3127.
Протягом доби медики зробили 49449 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 23992;
- методом ІФА — 2946;
- експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 22511.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 стали Одеська, Харківська та Дніпропетровська області:
- Одеська область — 1367 випадків;
- Харківська область — 823 випадки;
- Дніпропетровська область — 782 випадки;
- Житомирська область — 703 випадки;
- Львівська область — 546 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 644 694 людини;
- видужало — 2 329 418 осіб;
- летальні випадки — 60810;
- зроблено ПЛР-тестів — 13 581 768.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу вакцинували 55 897 чоловік. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 33 680 чоловік, повністю імунізовані — 22 217 пацієнтів.
Раніше Фокус повідомляв, що Україну чекають рекорди зі смертності від COVID-19. Учені НАНУ попереджають, що в низці областей кількість зайнятих ліжок перевищила максимальні показники попередніх хвиль, а рівень смертності зріс у 2,3 раза. Загрозлива ситуація з COVID-19 зафіксована відразу в шести областях України.
Також Фокус розповідав, що в Україні створили 900 бригад, які фіксуватимуть порушення карантину. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, штраф можуть отримати навіть вакциновані громадяни, які ігнорують обов'язковий масковий режим.