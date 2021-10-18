Статистика коронавірусу на 18 жовтня: 9524 нові випадки COVID-19, 3127 госпіталізацій

Серед заражених за минулий день — 790 дітей і 122 медичні працівники.

В Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусом або підозрою на COVID-19 госпіталізували 3127 осіб, а жертвами інфекції стали 177 пацієнтів.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 9524 людини;

видужала — 3421 особа;

летальні випадки — 177;

госпіталізовано — 3127 осіб.

Динаміка госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

11 жовтня — 2274;

12 жовтня — 4901;

13 жовтня — 4633;

14 жовтня — 4947;

15 жовтня — 2859;

16 жовтня — 4747;

17 жовтня — 3127.

Протягом доби медики зробили 49449 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 23992;

методом ІФА — 2946;

експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 22511.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 стали Одеська, Харківська та Дніпропетровська області:

Одеська область — 1367 випадків;

Харківська область — 823 випадки;

Дніпропетровська область — 782 випадки;

Житомирська область — 703 випадки;

Львівська область — 546 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 644 694 людини;

видужало — 2 329 418 осіб;

летальні випадки — 60810;

зроблено ПЛР-тестів — 13 581 768.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу вакцинували 55 897 чоловік. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 33 680 чоловік, повністю імунізовані — 22 217 пацієнтів.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 18 жовтня Фото: МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що Україну чекають рекорди зі смертності від COVID-19. Учені НАНУ попереджають, що в низці областей кількість зайнятих ліжок перевищила максимальні показники попередніх хвиль, а рівень смертності зріс у 2,3 раза. Загрозлива ситуація з COVID-19 зафіксована відразу в шести областях України.

Також Фокус розповідав, що в Україні створили 900 бригад, які фіксуватимуть порушення карантину. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, штраф можуть отримати навіть вакциновані громадяни, які ігнорують обов'язковий масковий режим.