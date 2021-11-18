1 000 гривень за вакцинацію: нардеп розкрив механізм нарахування коштів

Для отримання виплат громадянам доведеться оформити окрему банківську картку.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив схему нарахування тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19. Про це він повідомив у Telegram, посилаючись на джерело в Кабміні.

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Щодо підприємств, уряд сформує список компаній, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Йдеться про авіакомпанії, УЗ, кінотеатри, театри, концертні майданчики, музеї, спортклуби тощо.

Однак є обов'язкова умова для компаній: мати у штаті не менше п'яти співробітників і сплатити єдиний соціальний внесок у другому та третьому кварталі 2021 року.

"Далі банки через POS термінал якимось чудовим чином мають сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою", — повідомляє нардеп.

Вакциновані громадяни для отримання тисячі гривень мають пройти верифікацію у програмі "Дія", після чого видадуть спеціальну банківську картку, куди нарахують гроші.

Кошти потрібно буде витратити за чотири місяці, сплачуючи за послуги зареєстрованих у програмі підприємств.

Поки виплати будуть здійснюватись онлайн, будь-які інші способи стануть доступні з третього кварталу 2022 року.

Програма отримання грошей стартує 19 грудня і буде активною рік. Держава поки що виділила на її реалізацію 3 млрд гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував програму, покликану прискорити процес вакцинації від коронавірусу: щеплені двома дозами препарату українці отримають тисячу гривень від держави.

Ці гроші можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для подорожей усередині країни.