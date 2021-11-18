1000 гривен за вакцинацию: нардеп раскрыл механизм начисления средств

Для получения выплат гражданам придется оформить отдельную банковскую карту.

Народный депутат Ярослав Железняк пояснил схему начисления тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram, ссылаясь на источник в Кабмине.

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Что касается предприятий, правительство сформирует список компаний, которые наибольше пострадали от карантинных ограничений. Речь идет об авиакомпаниях, УЗ, кинотеатрах, театрах, концертных площадках, музеях, спортклубах и т.п.

Однако есть обязательное условие для компаний: иметь в штате не менее пяти сотрудников и оплатить единый социальный взнос во втором и третьем квартале 2021 года.

"Далее банки через POS терминал каким-то чудесным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе", — сообщает нардеп.

Вакцинированные граждане для получения тысячи гривен должны пройти верификацию в программе "Дія" , после чего выдадут специальную банковскую карточку, куда зачислят деньги.

Средства нужно будет израсходовать за четыре месяца, оплачивая услуги зарегистрированных в программе предприятий.

Пока выплаты будут осуществляться онлайн, любые другие способы станут доступны с третьего квартала 2022 года.

Программа получения денег стартует 19 декабря и будет активна год. Государство пока выделило на ее реализацию 3 млрд гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал программу, призванную ускорить процесс вакцинации от коронавируса: привитые двумя дозами препарата украинцы получат тысячу гривен от государства.

Эти деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны.