"Можуть виникнути проблеми": Федоров попередив про можливий збій "Дії" 19 грудня

Мінцифри ще не до кінця оновило застарілі реєстри, де зберігаються цифрові копії документів українців.

19 грудня в сервісі державних послуг "Дія" може статися збій на тлі виплати грошей за вакцинацію. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв'ю ВВС.

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Найближчої неділі, 19 грудня, стартує програма виплати грошей у межах "єПідтримка", і українці побоюються неполадок у мобільному додатку або на вебпорталі. За словами Михайла Федорова, ці побоювання є небезпідставними.

"Можуть виникнути проблеми. Є багато реєстрів, які можуть не витримати. Але ми робимо все для того, щоби все працювало", — сказав він.

Мінцифри вже запустило пілотний проект виплати українцям по 1 тис. грн, які уряд надав для заохочення вакцинації. Під час тестування, яке стартувало 13 грудня, у багатьох користувачів почали зникати електронні документи в "Дії". Михайло Федоров пояснив, що сервіс не має у своєму розпорядженні єдиної бази даних, де зберігається необхідна інформація про громадян, а щоразу після авторизації наново запитує їх із реєстрів. Іноді застарілі бази не витримують великої кількості запитів, і документи просто не завантажуються. І все ж чиновник вважає таку архітектуру безпечнішою, ніж якби сервіс зберігав дані.

"Наші реєстри створювалися протягом багатьох років, ми їх оновлюємо поступово, тому коли система нестабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Це рідко буває", — наголосив Михайло Федоров.

Він нагадав, що 13 грудня міністерство запустило послугу "єПідтримка", проте навантаження на реєстри під час виявилося надмірним — користувачі відправили мільйони запитів протягом перших двох днів тестування. 14 грудня система запрацювала в нормальному режимі.

"Ми попередили, що цей тиждень буде складним, але нам потрібно все протестувати. Ми чесно про це говоримо та намагаємося зробити все, щоб у людей не виникало проблем", — зазначив Федоров.

На його думку, фахівці працюють над поліпшенням базової інфраструктури "Дії", щоб у майбутньому вона не "падала" при кожному нововведенні. Однією з головних проблем міністр назвав застарілі технології, деякі з яких перебували в приватній власності.

Чиновник вважає, що будь-який великий проєкт має два шляхи розвитку: або витратити кілька років на створення системи, або запускати продукти в роботу та по ходу їх доробляти.

"Потрібно вибирати шлях. Або ми рухаємося так, і протягом години раз на місяць щось збоїть, або чекаємо кілька років і не факт, що дочекаємось", — пояснив міністр свою позицію.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за гроші в межах "єПідтримки" можна купити ліки. За його словами, чиновникам доручили розширити програму та дозволити українцям старше 60 років витрачати 1 тис. грн за вакцинацію "на соціальні потреби" в січні 2022 року.

Писали також, як отримати 1 тис. грн за вакцинацію в Україні. Для цього потрібно відкрити спеціальний рахунок в акредитованому банку. Гроші можна витратити лише на товари та послуги, затверджені Кабміном.