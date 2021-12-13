Зеленський заявив, що "тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на ліки

Із січня витрачати кошти програми "єПідтримка" можна буде не лише на кінотеатри та спортзали.

Українці віком від 60 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, зможуть витратити 1000 гривень, отримані ними у межах програми "єПідтримка", на ліки. Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави повідомив, що чиновники вже отримали доручення розширити програму "єПідтримка". Згідно з планом влади, громадяни, старші 60 років, зможуть витратити 1000 гривень "на соціальні потреби", зокрема, на купівлю ліків. Запуск цієї послуги очікується в січні.

Нагадаємо, раніше влада повідомляла, що отримані після повної вакцинації від коронавірусу кошти можна буде витратити на:

авіа- та залізничні квитки в межах України;

відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв та виставкових центрів;

квитки на концерт;

відвідування спортзалів;

покупки у книгарнях.

Виплати 1000 гривень у межах програми "єПідтримка" розпочнуться з 19 грудня. Витратити ці кошти можна протягом 4 місяців з моменту їх отримання на віртуальну картку. Інакше гроші повернуться державі.

Фокус повідомляв, що підтвердити свою участь у програмі можна в державному додатку "Дія" вже від сьогодні.

Про те, як отримати 1000 гривень за вакцинацію, читайте в нашому спеціальному матеріалі.