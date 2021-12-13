Зеленский заявил, что "тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на лекарства

С января расходовать средства программы "єПідтримка" можно будет не только на кинотеатры и спортзалы.

Украинцы старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, смогут потратить 1000 гривен, полученные ими в рамках программы "єПідтримка", на лекарства. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства сообщил, что чиновники уже получили поручения расширить программу "єПідтримка". Согласно плану властей, граждане старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен "на социальные нужды", в частности, на покупку лекарств. Запуск этой услуги ожидается в январе.

Напомним, ранее власти сообщали, что полученные после полной вакцинации от коронавируса средства можно будет потратить на:

авиа- и железнодорожные билеты в пределах Украины;

посещение театров, кинотеатров, музеев и выставочных центров;

билеты на концерт;

посещение спортзалов;

покупки в книжных магазинах.

Выплаты 1000 гривен в рамках программы "єПідтримка" начнутся с 19 декабря. Потратить эти средства можно в течение 4 месяцев с момента их получения на виртуальную карту. В обратном случае деньги вернутся государству.

Фокус сообщал, что подтвердить свое участие в программе можно в государственном приложении "Дія" уже с сегодняшнего дня.

О том, как получить 1000 гривен за вакцинацию, читайте в нашем специальном материале.