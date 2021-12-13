Зеленский заявил, что "тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на лекарства
С января расходовать средства программы "єПідтримка" можно будет не только на кинотеатры и спортзалы.
Украинцы старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, смогут потратить 1000 гривен, полученные ими в рамках программы "єПідтримка", на лекарства. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства сообщил, что чиновники уже получили поручения расширить программу "єПідтримка". Согласно плану властей, граждане старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен "на социальные нужды", в частности, на покупку лекарств. Запуск этой услуги ожидается в январе.
Напомним, ранее власти сообщали, что полученные после полной вакцинации от коронавируса средства можно будет потратить на:
- авиа- и железнодорожные билеты в пределах Украины;
- посещение театров, кинотеатров, музеев и выставочных центров;
- билеты на концерт;
- посещение спортзалов;
- покупки в книжных магазинах.
Выплаты 1000 гривен в рамках программы "єПідтримка" начнутся с 19 декабря. Потратить эти средства можно в течение 4 месяцев с момента их получения на виртуальную карту. В обратном случае деньги вернутся государству.
Фокус сообщал, что подтвердить свое участие в программе можно в государственном приложении "Дія" уже с сегодняшнего дня.
О том, как получить 1000 гривен за вакцинацию, читайте в нашем специальном материале.