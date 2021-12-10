Как получить 1000 грн за вакцинацию: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться средствами необходимо обзавестись специальной картой в одном из банков-партнеров. Деньги будут списываться только на те категории товаров и услуг, которые утвердил Кабмин.

С 19 декабря запускается государственная программа "єПідтримка", в рамках которой каждый прошедший полный курс иммунизации от коронавируса может получить деньги из госбюджета. Фокус рассказывает, как получить 1000 грн за вакцинацию и на что можно потратить эти средства.

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Как получить 1000 грн за вакцинацию

Чтобы стать участником программы "єПідтримка" необходимо:

иметь гражданство Украины;

быть старше 18 лет;

пройти полный курс иммунизации от коронавируса;

быть владельцем "зеленого" COVID-сертификата в приложении "Дія".

С 19 декабря все, кто соответствуют перечисленным выше критериям, смогут открыть счет со специальным режимом использования и выбрать услугу "єПідтримка" в приложении "Дія". Чтобы получить деньги уже в этом году заявку необходимо подать до 29 декабря включительно.

[ + – ] Как получить 1000 грн за вакцинацию

Как подать заявку на получение 1000 грн за вакцинацию

Чтобы подать заявку на получение денег из бюджета за прививки от COVID-19 необходимо:

Оформить специальную карту "єПідтримка" в приложении банка или его оффлайн-отделении. Скачать и/или авторизоваться в приложении "Дія". Убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат. Зайти в раздел "Услуги". Выбрать в перечне услугу "єПідтримка". Выбрать для выплаты карту "єПідтримка" Нажать "Получить помощь".

После этого заявка будет отправлена. Вскоре на специальную карту должны поступить деньги от Министерства экономики.

К программе уже присоединились 6 банков: "ПриватБанк", Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк". В будущем перечень может пополниться и другими финансовыми организациями.

Как потратить 1000 грн за вакцинацию

У каждого бизнеса есть свой МСС-код. Он выдается банком и указывает на категорию, в которой предоставляются услуги или продаются товары.

Потратить деньги за прививки можно исключительно на услуги и товары, чей МСС-код утвердил Кабинет министров Украины. Если бизнес зарегистрирован в другой категории, оплата не пройдет.

На текущий момент деньги можно потратить на услуги бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии COVID-19: спортзалы, фитнес клубы, кинотеатры, театры, музеи, выставочные центры. Также за эти средства можно будет приобрести билеты на самолеты или поезда (в пределах Украины) с товарами в книжных магазинах.

[ + – ] Такой вид у МСС-кодов в онлайн-банкинге

Напомним, ранее премьер-министр Украины заявлял, что оформление и обслуживание виртуальных карт для получения денег за иммунизацию будет полностью бесплатным. Поступившие на баланс средства, по его словам, не будут облагаться налогом. Впрочем, их необходимо потратить в течение 4 месяцев, иначе они вернуться государству.

Отметим, с инициативой выплачивать 1000 грн за вакцинацию выступил в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект 2 декабря.