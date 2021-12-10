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Как получить 1000 грн за вакцинацию: пошаговая инструкция

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Как получить 1000 гривен за вакцинацию: пошаговая инструкция
Как получить 1000 грн за вакцинацию: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться средствами необходимо обзавестись специальной картой в одном из банков-партнеров. Деньги будут списываться только на те категории товаров и услуг, которые утвердил Кабмин.

С 19 декабря запускается государственная программа "єПідтримка", в рамках которой каждый прошедший полный курс иммунизации от коронавируса может получить деньги из госбюджета. Фокус рассказывает, как получить 1000 грн за вакцинацию и на что можно потратить эти средства.

Как получить 1000 грн за вакцинацию

Чтобы стать участником программы "єПідтримка" необходимо:

  • иметь гражданство Украины;
  • быть старше 18 лет;
  • пройти полный курс иммунизации от коронавируса;
  • быть владельцем "зеленого" COVID-сертификата в приложении "Дія".

С 19 декабря все, кто соответствуют перечисленным выше критериям, смогут открыть счет со специальным режимом использования и выбрать услугу "єПідтримка" в приложении "Дія". Чтобы получить деньги уже в этом году заявку необходимо подать до 29 декабря включительно.

Как получить 1000 грн за вакцинацию

Как подать заявку на получение 1000 грн за вакцинацию

Чтобы подать заявку на получение денег из бюджета за прививки от COVID-19 необходимо:

  1. Оформить специальную карту "єПідтримка" в приложении банка или его оффлайн-отделении.
  2. Скачать и/или авторизоваться в приложении "Дія".
  3. Убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.
  4. Зайти в раздел "Услуги".
  5. Выбрать в перечне услугу "єПідтримка".
  6. Выбрать для выплаты карту "єПідтримка"
  7. Нажать "Получить помощь".

После этого заявка будет отправлена. Вскоре на специальную карту должны поступить деньги от Министерства экономики.

К программе уже присоединились 6 банков: "ПриватБанк", Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк". В будущем перечень может пополниться и другими финансовыми организациями.

Как потратить 1000 грн за вакцинацию

У каждого бизнеса есть свой МСС-код. Он выдается банком и указывает на категорию, в которой предоставляются услуги или продаются товары.

Потратить деньги за прививки можно исключительно на услуги и товары, чей МСС-код утвердил Кабинет министров Украины. Если бизнес зарегистрирован в другой категории, оплата не пройдет.

На текущий момент деньги можно потратить на услуги бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии COVID-19: спортзалы, фитнес клубы, кинотеатры, театры, музеи, выставочные центры. Также за эти средства можно будет приобрести билеты на самолеты или поезда (в пределах Украины) с товарами в книжных магазинах.

Как получить деньги за иммунизацию
Такой вид у МСС-кодов в онлайн-банкинге

Напомним, ранее премьер-министр Украины заявлял, что оформление и обслуживание виртуальных карт для получения денег за иммунизацию будет полностью бесплатным. Поступившие на баланс средства, по его словам, не будут облагаться налогом. Впрочем, их необходимо потратить в течение 4 месяцев, иначе они вернуться государству.

Отметим, с инициативой выплачивать 1000 грн за вакцинацию выступил в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект 2 декабря.