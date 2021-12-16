"Могут возникнуть проблемы": Федоров предупредил о возможном сбое "Дии" 19 декабря

Минцифры еще не до конца обновило устаревшие реестры, где хранятся цифровые копии документов украинцев.

19 декабря в сервисе государственных услуг "Дія" может произойти сбой на фоне выплаты денег за вакцинацию. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В ближайшее воскресенье, 19 декабря, стартует программа выплаты денег в рамках "єПідтримка", и украинцы опасаются неполадок в мобильном приложении или на веб-портале. По словам Михаила Федорова, эти опасения небезосновательны.

"Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все для того, чтобы все работало", — сказал он.

Минцифры уже запустило пилотный проект выплаты украинцам по 1 тыс. грн, которые правительство выделило для поощрения вакцинации. Во время тестирования, которое стартовало 13 декабря, у многих пользователей начали пропадать электронные документы в "Дие". Михаил Федоров объяснил, что сервис не располагает единой базой данных, где хранится необходимая информация о гражданах, а каждый раз после авторизации заново запрашивает их из реестров. Иногда устаревшие базы не выдерживают большого количества запросов, и документы попросту не загружаются. И тем не менее, чиновник считает такую архитектуру более безопасной, чем если бы сервис хранил данные.

"Наши реестры создавались в течение многих лет, мы их обновляем постепенно, поэтому когда система нестабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается. Это редко бывает", — подчеркнул Михаил Федоров.

Он напомнил, что 13 декабря министерство запустило услугу "єПідтримка", однако нагрузка на реестры во время оказалась чрезмерной — пользователи отправили миллионы запросов в течение первых двух дней тестирования. 14 декабря система заработала в нормальном режиме.

"Мы предупредили, что эта неделя будет сложной, но нам нужно все протестовать. Мы честно об этом говорим и стараемся сделать все, чтобы у людей не возникало проблем", — отметил Федоров.

По его заверению, специалисты работают над улучшением базовой инфраструктуры "Дии", чтобы в будущем она не "падала" при каждом нововведении. Одной из главных проблем министр назвал устаревшие технологии, некоторые из которых находились в частной собственности.

Чиновник считает, что у любого крупного проекта есть два пути развития: либо потратить несколько лет на создание системы, либо запускать продукты в работу и по ходу их доделывать.

"Нужно выбирать путь. Либо мы двигаемся так, и в течение часа раз в месяц что-нибудь сбоит, либо ждем несколько лет и не факт, что дождемся", — пояснил министр свою позицию.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что за деньги в рамках "єПідтримки" можно купить лекарства. По его словам, чиновникам поручили расширить программу и разрешить украинцам старше 60 лет тратить 1 тыс. грн за вакцинацию "на социальные нужды" в январе 2022 года.

Писали также, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию в Украине. Для этого понадобится открыть специальный счет в аккредитованном банке. Деньги можно потратить только на товары и услуги, утвержденные Кабмином.