"Деньги начнут приходить 20-21 декабря": в Минцифре рассказали, когда ждать обещанной 1000 грн

Выплаты поступят на счета украинцев спустя 10 дней после оформления заявки. Участники тестирования смогут получить их раньше.

20-21 декабря украинцам начнут переводить деньги за вакцинацию в рамках проекта "єПідтримка". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал такие сроки в интервью BBC.

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"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы будут решены до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что деньги могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", — заявил глава ведомства.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский в Telegram подтвердил, что банк-партнер начнет выплачивать клиентам по 1000 грн за вакцинацию сразу после окончания тестового периода. По его словам, первые 500 тыс. украинцев, подавших заявки на участие в тестировании, могут получить деньги уже 16 декабря, если система выдержит нагрузки.

Гороховский призвал пользователей не спешить тратить полученную 1000 грн, так как у банка будут предложения от компаний-партнеров — скидки, сертификаты, подарки. Так, Олег Гороховский сообщил, что "Планета Кино" предложит сертификаты номиналом 250 грн. каждый, сеть SportLife — сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента, Соnсеrt.uа — сертификат на 1000 грн.

"Партнеры будут добавляться еще. Предложение действует только для клиентов Монобанка", — написал Гороховский.

По его словам, на данный момент карты "єПідтримка" оформили уже 1 314 000 клиентов.

В интервью Михаил Федоров предупредил о возможном сбое "Дії" 19 декабря. По словам министра, некоторые устаревшие реестры могут не справиться с большим наплывом заявок, который ожидается после окончания тестирования и запуска проекта "єПідтримка".

Ранее Фокус выяснил, как получить "ковидную" 1000 грн за вакцинацию. С 19 декабря Минцифры запускает государственную программу "эПідтримка", в рамках которой любой обладатель "зеленого" сертификата с может получить бонус от Кабмина. Выплата полагается гражданинам Украины старше 18 лет, которые открыли счет со специальным режимом использования в одном из банков-партнеров и подключили услугу в сервисе "Дія". В 2021 году 1000 гривен получат лишь те, кто подал заявку до 29 декабря включительно.

Писали также, что 13 декабря в "Дії" произошел масштабный сбой из-за запуска проекта "єПідтримка". После обновления мобильного приложения пользователи потеряли доступ к цифровым версиям документов, включая COVID-сертификаты и паспорта. Представители сервиса заявили, что проблемы начались из-за сбоя в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.