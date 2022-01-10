1000 гривен за вакцинацию: украинские банки выдадут украинцам пластиковые карты

Первыми такой тип банковских карт, на которые зачислят "тысячу Зеленского", получат клиенты "Альфа-Банка" и Monobank.

Украинские банки будут выдавать украинцам пластиковые карты "єПідтримка", на которые государство перечислит 1000 гривен за вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба "Альфа-Банка".

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С понедельника, 10 января, в отделениях банка украинцы могут получить пластиковые карты "єПідтримка" для выплаты 1000 гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.

В "Альфа-Банке" напоминают, что до этого карты были доступны только в цифровом-варианте и их можно было оформить через интернет-банкинг Sense SuperApp.

Пластиковые карты предназначены для клиентов, которые не могли оформить цифровые. Для их получения необходимо обратиться с паспортом и ИНН в любое банковское отделение.

"Новые клиенты, кроме 1000 грн. от государства, получат на свой счет Cash'U дополнительные 100 грн бонусами от Альфа-Банка", — сообщили в пресс-службе.

Клиенты банка, которые уже оформили себе цифровую карту для перечисления 1000 гривен за вакцинацию, могут получить пластиковую карту в начале следующего месяца — они могут заказат доставку компанией "Новая почта" или обратиться в любое отделение "Альфа-банка".

Выдавать украинцам пластиковые карты "єПідтримка" также начнет Monobank. Как рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, такая услуга запускается со вторника, 11 января.

Выпуск пластиковой карты, на которую зачислят 1000 гривен за вакцинацию, является бесплатным, однако клиентам необходимо будет заплатить 50 гривен за ее доставку "Новой почтой".

В последней версии приложения (Monobank — ред.) зайти в свою карту "єПідтримка", выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту", — объяснил Олег Гороховский процедуру оформления другой банковской карты.

Отметим, что, по состоянию на 22 декабря, из бюджета Украины потратили более 200 млн гривен на выплаты "тысячи Зеленского". 4,5 млн украинцев подали заявку в "Дії", чтобы получить 1000 гривен за прохождение полного курса вакцинации.

Также сообщалось, что украинцы придумали, как "тысячу Зеленского" потратить на алкоголь. Некоторые граждане нашли лайфхак, как 1000 гривен за вакцинацию потратить не по назначению. Также в онлайн-площадках людям также предлагают "обналичить" ковидные выплаты — 200 гривен на карту в обмен на покупку товара через виртуальную карту.