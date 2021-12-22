Из бюджета потратили уже более 200 миллионов на выплаты "тысячи Зеленского"

Карточки в банках для зачисления средств уже открыли 5,5 млн украинцев, 4,5 млн граждан подали заявки в государственном приложении "Дія" на получение выплат.

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса получили более 2,3 млн украинцев. Из бюджета на программу уже потратили более 200 млн гривен, сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко на брифинге, который транслировало Минцифры.

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Карточки в банках для зачисления средств уже открыли 5,5 млн украинцев, 4,5 млн граждан подали заявки в государственном приложении "Дія" на получение выплат.

Чаще всего люди тратят бонус за прохождение вакцинации на посещение кинотеатров, театров и на покупку книг.

Отметим, что также тысячу можно расходовать на абонемент в спортзал или фитнес-центр, поход в музей, билет на железнодорожные или авиаперевозки внутри страны.

Программа єПідтримка в приложении "Дія", благодаря которой вакцинированным украинцам начали зачислять деньги за прививки, начала действовать с 19 декабря. 13 декабря был запущен ее пилотный проект.

Когда президент Владимир Зеленский еще в ноябре анонсировал такую программу для населения, он сообщил, что вакцинированным предлагается потратить средства на те отрасли, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений.