1000 гривень за вакцинацію: українські банки видадуть українцям пластикові картки

Першими такий тип банківських карток, на які зарахують "тисячу Зеленського", отримають клієнти "Альфа-Банку" та Monobank.

Українські банки видаватимуть українцям пластикові картки "єПідтримка", на які держава перерахує 1000 гривень за вакцинацію. Про це повідомляє пресслужба Альфа-Банку.

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З понеділка, 10 січня, у відділеннях банку українці можуть отримати пластикові картки "єПідтримка" для виплати 1000 гривень за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

В "Альфа-Банку" нагадують, що до цього карти були доступні лише в цифровому варіанті і їх можна було оформити через інтернет-банкінг Sense SuperApp.

Пластикові картки призначені для клієнтів, які не змогли оформити цифрові. Для їх отримання необхідно звернутися з паспортом та ІПН до будь-якого банківського відділення.

"Нові клієнти, крім 1000 грн. від держави, отримають на свій рахунок Cash'U додаткові 100 грн бонусами від Альфа-Банку", — повідомили в пресслужбі.

Клієнти банку, які вже оформили собі цифрову картку для перерахування 1000 гривень за вакцинацію, можуть отримати пластикову картку на початку наступного місяця — вони можуть замовити доставку компанією "Нова пошта" або звернутися до будь-якого відділення "Альфа-банку".

Видавати українцям пластикові картки "єПідтримка" також почне Monobank. Як розповів співзасновник банку Олег Гороховський, така послуга запускається з вівторка, 11 січня.

Випуск пластикової картки, на яку зарахують 1000 гривень за вакцинацію, є безкоштовним, проте клієнтам необхідно буде сплатити 50 гривень за її доставку "Новою поштою".

В останній версії програми (Monobank — ред.) зайти у свою картку "єПідтримка", висунути карту свайпом вліво і там у меню вибрати "Випустити пластикову картку", — пояснив Олег Гороховський процедуру оформлення іншої банківської картки.

Зазначимо, що станом на 22 грудня з бюджету України витратили понад 200 млн гривень на виплати "тисячі Зеленського". 4,5 млн українців подали заявку до "Дії", щоб отримати 1000 гривень за проходження повного курсу вакцинації.

Також повідомлялося, що українці вигадали, як "тисячу Зеленського" витратити на алкоголь. Деякі громадяни знайшли лайфхак, як 1000 гривень за вакцинацію витратити не за призначенням. Також на онлайн-майданчиках людям пропонують "перевести в готівку" ковідні виплати — 200 гривень на картку в обмін на купівлю товару через віртуальну картку.