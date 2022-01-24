Зеленський анонсував нові виплати для українців, які щепилися бустерною дозою

Завдяки розширенню програми "єПідтримка", за словами президента, українці віком від 60 років також зможуть витратити гроші, отримані за вакцинацію, на оплату комуналки.

Українцям, які отримають бустерну дозу вакцини від коронавірусу, держава перерахує за програмою "єПідтримка" ще по 500 гривень. Про це під час нового відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, найближчим часом очікується розширення програми "єПідтримка", за якою громадяни отримують 1000 гривень за вакцинацію.

Як запевнив Володимир Зеленський, повністю щеплені громадяни, які вакцинуються бустерною дозою від коронавірусу, можуть розраховувати на отримання додаткових 500 гривень.

"Є розуміння, що імунітет зростає після кожної дози вакцини. А стратегія бустеризації (отримання третьої дози – ред.) стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. І у межах програми "єПідтримка" буде додано ще 500 гривень для тих громадян, які отримають бустерну дозу", — наголосив глава держави.

Під час відеозвернення Володимир Зеленський повідомив, що незабаром державну програму "єПідтримка" буде розширено на громадян віком від 14 до 18 років, які зможуть 1000 гривень за вакцинацію витратити на освіту та проходження освітніх курсів.

Президент також анонсував, що українці віком понад 60 років з лютого зможуть витрачати гроші, отримані за імунізацію від держави, на оплату комунальних послуг.

"Є всі шанси, що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього має бути високий рівень охоплення вакцинації. Ми повинні бути вакцинованими, щоб бути здоровими... Я бажаю всім 36,6. Бережемо себе — збережемо Україну", — додав Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

[ + – ] За отримання бустерної дози вакцини українці отримають по 500 гривень

Нагадаємо, 10 січня "Альфа-банк" та Monobank повідомили про видачу українцям пластикових карток для зарахування 1000 гривень за вакцинацію. Такий тип карт буде призначений для клієнтів, які не мали змоги оформити Digital-карту через додаток інтернет-банкінгу.

Наприкінці грудня 2021 року ЗМІ писали, що деяким українцям вдалося витратити 1000 гривень за вакцинацію на алкоголь.