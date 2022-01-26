Можно будет оплатить коммуналку: в правительстве хотят расширить услуги "єПідтримки"

За два дня украинцы купили лекарств на 6,5 миллионов гривен на деньги в рамках программы "єПідтримка".

Кабинет министров хочет расширить программу "єПідтримка" для оплаты коммунальных счетов и образовательных услуг для подростков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседение правительства в среду, 26 января.

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"Правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги. Также, по инициативе президента Владимира Зеленского, планируем расширить программу на коммунальные услуги", — сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что за 2 дня со старта расширенной программы "єПідтримка", украинцы потратили 6,5 млн в аптеках. С 24 января Кабинет министров расширил программу "єПідтримка" в рамках которой привитые украинцы старше 60 лет смогут тратить деньги в аптеках на лекарства.

"єПідтримка" — государственная программа для помощи гражданам в размере 1000 грн, которые сделали прививку 2 дозами вакцины от Covid-19. Программа предусмотрена для поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии. Средства можно потратить на книги, кино, музеи, спортзалы, покупку железнодорожных и авиа билетов на внутренние перевозки.

Сообщается, что программа поддержки просуществует год с момента запуска, она заработала с 19 декабря и будет работать в несколько этапов. На первом этапе украинцы смогут получать деньги на банковский счет через программу "дія". В Минэкономики заявили, что работают над механизмом, который предусматривает получение денег в офлайн формате.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для украинцев, которые привились бустерной дозой от коронавируса, предусмотрены новые выплаты. Зеленский заявил, что государство перечислит еще по 500 гривен. Он также анонсировал расширение программы "єПідтримка", украинцы в возрасте от 60 лет смогут оплачивать коммунальные услуги.

Фокус писал о том, что украинцы потратили уже 1,5 млн. гривен из "єПідтримка". Всего гражданам Украины перечислено 7 млрд. гривен. Больше всего украинцы покупали книги, ходили в кино, на предствления и концерты.