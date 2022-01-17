Украинцы потратили уже 1,5 миллиарда из "єПідтримка": куда вкладывали больше всего

За 4 недели действия программы "єПідтримка" украинцы больше потратились в книжных магазинах и в кинотеатрах.

За месяц действия программы поддержки вакцинированным гражданам выплачено 7 миллиардов гривен, 1,5 млрд. из них уже потратили. С начала запуска программой воспользовались уже 7,2 млн украинцев. Также в ближайшее время предусмотрено расширение программы для покупки лекарств гражданам от 60 лет. Об этом сообщает Минэкономики.

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Больше всего украинцы тратили на:

Книжные магазины – 490 млн грн;

кинотеатры – 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 млн грн;

спорт – 146 млн грн.

В министерстве заявили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена: украинцы в возрасте от 60 лет смогут тратить деньги на покупку лекарства. Однако не сообщается, когда программа заработает.

"єПідтримка" — государственная программа для помощи гражданам в размере 1000 грн, которые сделали прививку 2 дозами вакцины от Covid-19. Программа предусмотрена для поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии. Средства можно потратить на книги, кино, музеи, спортзалы, покупку железнодорожных и авиа билетов на внутренние перевозки.

Программа поддержки продлится 1 год. "єПідтримка" заработала 19 декабря 2021 года и рассчитана на 4 месяца с момента получения средств, который происходит через приложение "дія". Это первый этап, но предусмотрено несколько этапов выплаты средств, заявили в министерстве.

"На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате. Механика, каким образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается", — пояснили Минэкономики

Напомним, Фокус писал о том, как тратят украинцы деньги, полученные за вакцинацию. Ранее Зеленский заявлял, что "тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на лекарства.