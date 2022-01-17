Українці витратили вже 1,5 мільярда з "єПідтримка": куди вкладали найбільше
За 4 тижні дії програми "єПідтримка" українці найбільше витратились у книжкових магазинах та в кінотеатрах.
За місяць дії програми підтримки вакцинованим громадянам виплачено 7 мільярдів гривень, 1,5 млрд з них вже витратили. З початку запуску, програмою скористалися вже 7,2 млн українців. Також найближчим часом передбачено розширення програми для покупки ліків громадянам від 60 років. Про це повідомляє Мінекономіки України.
Найбільше українці витрачали на:
- Книжкові магазини — 490 млн грн;
- кінотеатри — 386 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги — 188 млн грн;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення — 180 млн грн;
- спорт — 146 млн грн.
У міністерстві заявили, що з другої половини січня 2022 року програма буде розширена: українці віком від 60 років зможуть витрачати гроші на покупку ліків. Проте не повідомляється, коли саме програма запрацює.
"єПідтримка" — державна програма для допомоги громадянам у розмірі 1000 грн, які зробили щеплення 2 дозами вакцини від Covid-19. Програма передбачена на підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії. Кошти можна витратити на книги, кіно, музеї, спортзал, покупку залізничних та авіа квитків на внутрішні перевезення.
Програма підтримки буде тривати 1 рік. "єПідтримка" запрацювала 19 грудня 2021 та розрахована на 4 місяці з моменту отримання коштів, який відбувається через додаток "дія". Це перший етап, але передбачені декілька етапів виплати коштів, заявили у міністерстві.
"На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється", — пояснили Мінекономіки
Нагадаємо, Фокус писав про те, як витрачають українці гроші, отримані за вакцинацію. Раніше Зеленський заявляв, що "тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на ліки.