Можна буде сплатити за комуналку: в уряді хочуть розширити послуги "єПідтримки"

За два дні українці купили ліків на 6,5 мільйонів гривень на гроші в межах програми "єПідтримка".

Кабінет міністрів хоче розширити програму "єПідтримка" для оплати комунальних рахунків та освітніх послуг для підлітків. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засідання уряду в середу, 26 січня.

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"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також, з ініціативи президента Володимира Зеленського, плануємо розширити програму на комунальні послуги", — сказав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що за 2 дні зі старту розширеної програми "єПідтримка", українці витратили 6,5 млн в аптеках. З 24 січня Кабінет міністрів розширив програму "єПідтримка", в межах якої щеплені українці віком понад 60 років зможуть витрачати гроші в аптеках на ліки.

"єПідтримка" — державна програма для допомоги громадянам у розмірі 1 000 грн, які зробили щеплення 2 дозами вакцини від Covid-19. Програма призначена для підтримки бізнесу, який постраждав унаслідок пандемії. Кошти можна витратити на книги, кіно, музеї, спортзали, покупку залізничних та авіа квитків на внутрішні перевезення.

Повідомляється, що програма підтримки проіснує рік із моменту запуску, вона запрацювала з 19 грудня та працюватиме в кілька етапів. На першому етапі українці матимуть змогу отримувати гроші на банківський рахунок через програму "Дія". У Мінекономіки заявили, що працюють над механізмом, що передбачає отримання грошей в офлайн-форматі.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для українців, які щепилися бустерною дозою від коронавірусу, передбачено нові виплати. Зеленський заявив, що держава перерахує ще 500 гривень. Він також анонсував розширення програми "єПідтримка", українці віком від 60 років зможуть сплачувати за комунальні послуги.

Фокус писав про те, що українці витратили вже 1,5 млн гривень з "єПідтримки ". Загалом громадянам України перераховано 7 млрд гривень. Найбільше українці купували книжки, ходили в кіно, на вистави та концерти.