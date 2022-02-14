Тисячу гривень програми "єПідтримка" можна витратити на передплату на газети і журнали в Укрпошті

Оформити передплату можна буде на себе, родичів та близьких, а також на адреси дитячих будинків-інтернатів в Україні.

З 14 лютого набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою 1000 гривень президентської програми "єПідтримка" можна витратити на передплату газет та журналів, повідомляє пресслужба Укрпошти.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"В Укрпошті можна витратити отримані в межах програми "єПідтримка" кошти на періодику та підписатися онлайн на будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Список доступних для передплати видань досить широкий — у ньому є 3500 індексів, а в каталозі є місцева преса, видання для дітей, тематичні журнали та багато іншого.

Розрахуватися карткою "єПідтримка" можна при оформленні онлайн-підписки на газети та журнали можна для себе, батьків, родичів та близьких, а також є можливість оформити передплату на адреси дитячих будинків-інтернатів в Україні.

Коштами на карті "єПідтримка" для передплати в Укрпошті можна буде скористатися протягом 9 місяців з моменту отримання картки. Оформити передплату можна через сервіс Укрпошти "Онлайн-підписка", маючи достатньо коштів на карті "єПідтримка". Для оформлення замовлення необхідно:

Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та вибрати необхідні видання, додавши їх до кошика; Вказати період передплати; Вказати контактні дані одержувача та спосіб доставки преси, після чого підтвердити оформлення; Вказати реквізити картки "єПідтримка" та здійснити оплату, натиснувши "Сплатити".

Як повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, в Україні послугою "єПідтримка" скористалися вже 8,3 млн громадян. Найчастіше гроші витрачаються на купівлю книг, квитків у кінотеатри та театри, залізничних квитків, абонементи у спортзали та купівлю ліків.

"Тепер гроші "єПідтримки" можна буде витратити протягом 9 місяців від дня зарахування замість 4", — зазначив Банік.

Раніше повідомлялося, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 14 березня цього року вакциновані громадяни, які оформили "єПідтримку", можуть витратити 1000 гривень на оплату комунальних послуг. Така можливість буде надана громадянам віком 60 років та старше.

Президентська програма "єПідтримка" діятиме до 18 грудня 2022 року. Також наголошено, що громадяни, які не мають смартфонів, зможуть подати заявку на отримання допомоги в офлайн-форматі.