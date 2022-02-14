Тысячу гривен программы "єПідтримка" можно потратить на подписку на газеты и журналы в Укрпочте

Оформить подписку можно будет на себя, родственников и близких, а также на адреса детских домов-интернатов в Украине.

С 14 февраля вступает в силу постановление Кабинета министров Украины, согласно которому 1000 гривен президентской программы "єПідтримка" можно потратить на предоплату газет и журналов, сообщает пресс-служба Укрпочты.

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"В Укрпочте можно потратить полученные в рамках программы "єПідтримка" средства на периодику и подписаться на онлайн любые периодические издания с текущих месяцев 2022 года", — говорится в сообщении.

Список доступных для подписки на издания достаточно широк — в нем находятся 3500 индексов, а в каталоге есть местная пресса, издания для детей, тематические журналы и многое другое.

Рассчитаться картой "єПідтримка" можно при оформлении онлайн-подписки на газеты и журналы можно для себя, родителей, родственников и близких, а также существует возможность оформить подписку на адреса детских домов-интернатов в Украине.

Средствами на карте "єПідтримка" для подписке в Укрпочте можно будет воспользоваться в течении 9 месяцев с момента получения карты. Оформить подписку можно через сервис Укрпочты "Онлайн-подписка", имея достаточно средств на карте "єПідтримка". Для оформления заказа необходимо:

Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину; Указать период подписки; Указать контактные данные получателя и способ доставки прессы, после чего подтвердить оформление; Указать реквизиты карты "єПідтримка" и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Как сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, в Украине услугой "єПідтримка" воспользовались уже 8,3 млн граждан. Чаще всего деньги тратятся на покупку книг, билетов в кинотеатры и театры, железнодорожных билетов, абонементы в спортзалы и покупку лекарств.

"Теперь деньги "єПідтримки" можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления вместо 4", — отметил Баник.

Ранее сообщалось, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с 14 марта этого года вакцинированные граждане, оформившие "єПідтримку", могут потратить 1000 гривен на оплату коммунальных услуг. Такая возможность будет предоставлена гражданам возрастом 60 лет и старше.

Президентская программа "єПідтримка" будет действовать до 18 декабря 2022. Также отмечено, что граждане, которые не имеют смартфонов, смогут подать заявку на получение помощи в офлайн-формате.