Кабмин разрешил украинцам тратить "ковидные" выплаты на оплату коммуналки (фото)

Нововведениями в программе "єПідтримка", по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, смогут воспользоваться граждане старше 60 лет, а также люди с инвалидностью I и II групп

Привитые от коронавируса украинцы могут потратить 1000 гривен за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, на заседании Кабинета министров, которое состоялось 9 февраля, рассматривалось расширение президентской программы "єПідтримка".

Денис Шмыгаль предупредил, что решение правительства разрешает привитым гражданам в возрасте от 60 лет и людям с инвалидностью I и II групп использовать 1000 гривен за вакцинацию на оплату коммунальных услуг или для покупки лекарств в аптеках. Помимо этого, как отмечает премьер-министр, украинцам, которые получат бустерную вакцину от COVID-19, дополнительно перечислят 500 гривен.

Нововведения в программе "єПідтримка", по словам Дениса Шмыгаля, вступят в силу с 14 марта.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале рассказал, что по решению правительства срок действия 1000 гривен за вакцинацию, которые начисляет государство, продлили с 4 до 9 месяцев.

[ + – ] Кабмин разрешил украинцам тратить "ковидные" выплаты на оплату коммуналки

Напомним, 7 февраля в ходе селекторного совещания в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в скором времени украинцы смогут тратить "ковидные" выплаты на оплату коммунальных услуг. По его словам, нововведения в рамках программы "єПідтримка" коснутся граждан старше 60 лет и лиц с инвалидностью I и II групп.

Также сообщалось, что президентская программа "єПідтримка", по которой вакцинированным украинцам начисляют по 1000 гривен, будет действовать до 18 декабря 2022 года. Второй этап инициативы предусматривает оформление заявки на получение денежной помощи в оффлайн-режиме — этой процедурой смогут воспользоваться граждане, у которых нет смартфонов.