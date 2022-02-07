Украинцы смогут потратить "ковидную тысячу" на оплату коммуналки, — Шмыгаль

По словам премьера, после расширения программы "єПідтримка" покупать лекарства на деньги, полученные за вакцинацию, также смогут лица с инвалидностью I и II групп.

Украинцы в скором времени смогут потратить 1000 гривен за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. Об этом в ходе селекторного заседания в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, на текущей неделе Кабинет министров расширит президентскую программу "єПідтримка", по которой вакцинированные от коронавируса граждане могут получать по 1000 гривен.

После решения правительства покупать лекарства за выплаченные 1000 гривен за вакцинацию, кроме людей старше 60 лет, также смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Помимо этого, как заявил Денис Шмыгаль в ходе селекторого заседания, в ближайшее время привитые граждане смогут тратить "ковидные" выплаты на оплату коммунальных услуг.

На сегодняшний день, по данным правительства, украинцам в рамках программы "єПідтримка" перечислили уже 7,8 млрд гривен. Денис Шмыгаль в ходе заседания также поручил Министерству финансов разработать прогноз выплат гражданам, которые вакцинировались бустерной дозой (дополнительные 500 гривен — ред.).

Напомним, ранее в Министерстве финансов назвали сроки действия программы "єПідтримка", по которой украинцы могут получить 1000 гривен за вакцинацию. Инициатива президента, которая рассчитана на несколько этапов, будет работать до 18 декабря 2022 года.

По программе "єПідтримка" дети в возрасте от 14 до 18 лет также могут получить 1000 гривен за вакцинацию. Как сообщал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, расширение инициативы запланировано на 7 февраля, после чего привитые подростки смогут потратить "ковидные" выплаты не только на кино или спортзалы, а также на образовательные курсы и канцелярию.

В январе в Офисе президента сообщали, что программу "єПідтримка" могут расширить на детей в возрасте от 12 до 14 лет, которые также были вакцинированы от коронавируса.