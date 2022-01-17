У Зеленского хотят выплачивать "Вовину тысячу" вакцинированным детям

Предполагается, что деньги за полный курс вакцинации смогут получить дети от 12 до 14 лет. Средства можно потратить на внешкольное образование.

В Украине 1000 гривен за вакцинацию против коронавируса планируется начать выплачивать детям. С предложениями по расширению программы выступило Министерство образования и науки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Программу "єПідтримка" собираются расширить на детей в возрасте 14-18 лет. Эти средства в Минобразования предлагается использовать на внешкольное образование подростков.

Сообщается, что в правительстве также работают над тем, чтобы начать выплачивать "ковидные" деньги детям 12-14 лет.

Также отмечается, что в ближайшее время на заседании Кабмина будет принято решение о возможности использования средств по программе "єПідтримка" вакцинированными украинцами старше 60 лет.

Напомним, 10 января президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тысяч грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

По информации Минздрава, на прошлой неделе в Украине было привито 552 тысячи человек, а с начала кампании вакцинации в целом сделано 29,37 млн прививок. Сейчас вакцинацию прошли 15 млн жителей страны, из которых 14,28 млн получили две дозы, а почти 100 тысяч украинцев уже получили третью прививку. Сейчас в Украине растут темпы вакцинации по сравнению с предыдущей праздничной неделей.

Напомним, тысячу гривен за две дозы прививки от COVID-19 украинцы начали получать с 19 декабря 2021 года. Некоторые пользователи соцсетей поделились "лайфхаком", как можно потратить деньги, выплачиваемые за вакцинацию, не по назначению и купить за них алкоголь. Также на сайте OLX украинцам предлагают "обналичить" 1000 гривен, которые государство перечисляет за прохождение вакцинации от коронавируса.

Ранее Фокус сообщал, когда украинцы без "Действия" получат тысячу за вакцинацию. Такие граждане смогут получить тысячу за полный курс вакцинации от коронавируса не раньше второго квартала 2022 года.