Подростки получат "Вовину тысячу" за вакцинацию: Зеленский дал распоряжение

Согласно поручению президента к Кабмину, выплаты за завершение иммунизации смогут получить дети возрастом от 12 до 18 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать программу для выплат вакцинальной тысячи несовершеннолетним. Об этом сообщает Офис президента.

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Речь идет о возрастной категории от 12 до 18 лет.

На совместном с президентом совещании премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что заявки на получение тысячи подали уже 6,7 млн граждан.

Помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На счета украинцев уже перечислено 6 млрд. гривен.

Больше всего помощь от государства тратят на книги, затем по статистике идет кино, ж/д билеты, театры и спортклубы. Чиновники разрабатывают возможность для украинцев тратить тысячу на лекарства — это для людей старше 60 лет.

Премьер напомнил, что в Украине уже вакцинировались около 15 млн человек, также 20 тысяч граждан уже сделали бустерную прививку, которая стала доступна с 9 января.

Также на совещании присутствовали правоохранители, которые доложили о мерах против подделок COVID-сертификатов. В январе возбудили до ста уголовных дел в связи с этим.

Ранее сообщалось, что украинцы без "Дії" или банковских карт смогут получить тысячу за вакцинацию не ранее второго квартала 2022 года.

Напомним, тысячу гривен за две дозы прививки от COVID-19 украинцы начали получать с 19 декабря. Некоторые тратят деньги не на разрешенные услуги.