Підлітки отримають "Вовину тисячу" за вакцинацію: Зеленський дав розпорядження

Згідно з дорученням президента до Кабміну, виплати за завершення імунізації зможуть отримати діти віком від 12 до 18 років.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити програму для виплат вакцинальної тисячі неповнолітнім. Про це повідомляє Офіс президента.

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Йдеться про вікову категорію від 12 до 18 років.

На спільній з президентом нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що заявки на отримання тисячі подали вже 6,7 млн громадян.

Допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають приєднатися до програми. На рахунки українців уже перераховано 6 мільярдів гривень.

Найбільше допомогу від держави витрачають на книги, потім за статистикою йде кіно, залізничні квитки, театри та спортклуби. Чиновники розробляють можливість для українців витрачати тисячу на ліки — це для людей віком понад 60 років.

Прем'єр нагадав, що в Україні вже вакцинувалися близько 15 млн осіб, також 20 тисяч громадян уже зробили бустерне щеплення, яке стало доступним з 9 січня.

Також на нараді були присутні правоохоронці, які доповіли про заходи проти підробок COVID-сертифікатів. У січні порушили до ста кримінальних справ у зв'язку із цим.

Раніше повідомлялося, що українці без "Дії" або банківських карток зможуть отримати тисячу за вакцинацію не раніше другого кварталу 2022 року.

Нагадаємо, тисячу гривень за дві дози щеплення від COVID-19 українці почали отримувати з 19 грудня. Дехто витрачає гроші не на дозволені послуги.