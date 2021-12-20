Коли українці без "Дії" отримають тисячу за вакцинацію: в ОП дали відповідь

Передбачається, що процес запустять із другого кварталу наступного року. А електронний варіант нарахування грошей обрали, оскільки він "найшвидший та найефективніший".

Українці, які не користуються додатком "Дія" або не мають банківських карток, зможуть отримати тисячу за дві вакцинації від коронавірусу не раніше другого кварталу 2022 року. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, повідомляє ТСН.

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За словами чиновника, цей процес запустять або з другого кварталу 2022 року, або з другого півріччя цього року. На цей час розроблять способи, як українцям без додатка дати гроші.

Шурма зазначив, що влада віддала перевагу електронному нарахуванню через те, що це найшвидший і найефективніший спосіб.

Неможливість отримати гроші всіма громадянами лише за допомогою Діі визнавав раніше і президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку, глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявляла, що в Україні відкриють сто офлайн-пунктів підтримки для отримання "ковідної тисячі" людям без "Дії".

Зазначимо, що у Мінкульті та Мінцифрі розповіли про перші звіти щодо отримання тисячі за вакцинацію — стало відомо, куди найчастіше українці витрачають цей бонус.

Нараховувати кошти через додаток "Дія" населенню почали 19 грудня, трохи раніше було запущено пробну версію виплат. Витратити гроші потрібно протягом 4 місяців після їх зарахування на карти баків-партнерів. При цьому існують певні категорії послуг, куди можна вкласти "ковідну тисячу".