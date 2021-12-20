На що українці витрачають "тисячу Зеленського": названо ТОП-3

Найменше, стверджують у Мінкульті, українці обирають "виробництво та дистрибуцію відеофільмів" і "туристичні пам'ятки та шоу".

Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував перші статистичні дані щодо того, куди найбільше українці витрачають "ковидну тисячу" від держави. Про це політик розповів у своєму Telegram.

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За його словами, лідирують з використання грошей галузь культури та креативних індустрій.

1 місце — кінотеатри.

2 місце — книгарні.

3 місце — театральні продюсерські агенції.

Відомо, що шосте місце посідають музичні гурти, десяте – виробництво та дистрибуція відеофільмів, а одинадцяте – туристичні пам'ятки та шоу.

Чиновник висловив сподівання, що допомога держави культурі та креативним індустріям через оплату послуг вакцинованими громадянами дозволить пережити лихоліття пандемії.

Ще Ткаченко зазначив, що українці не витрачають гроші на похід до музеїв.

"Тому нагадую всім працівникам музейної справи про таку важливу річ, як просування своїх закладів. А українців закликаю обрати для свого дозвілля і похід у музей теж", — підсумував голова Мінкульту.

Водночас голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив у своєму Telegram, що вже понад 3 млн українців успішно скористалися послугою єПідтримка у додатку "Дія".

"Більшість з них уже отримали гроші (Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали платити раніше), клієнти інших банків, які приєдналися до проєкту, отримають протягом 10 днів", — написав міністр.

Як відомо, в Україні з 19 грудня почали зараховувати тисячу гривень тим громадянам, які пройшли два етапи вакцинації від коронавірусу. Отримати кошти поки що можна лише за допомогою державного додатка "Дія". Витратити гроші можна лише на певні послуги певних категорій. Наприклад, на похід до спортзалу, кінотеатру, рейсів усередині країни. У програму врахували категорії бізнесу, які найбільше постраждали від обмежень пандемії.

Фокус писав, що українці поділилися лайфхаками, як витрачати "ковідну тисячу" не за призначенням — дехто примудряється купувати навіть алкоголь.