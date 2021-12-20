На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": назван ТОП-3

Меньше всего, утверждают в Минкульте, украинцы предпочитают "производство и дистрибуцию видеофильмов" и "туристические достопримечательности и шоу".

Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал первые статистические данные о том, куда больше всего украинцы тратят "ковидную тысячу" от государства. Об этом политик рассказал в своем Telegram.

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По его словам, лидируют по использованию денег отрасль культуры и креативных индустрий.

1 место – кинотеатры.

2 место – книжные магазины.

3 место – театральные продюсерские агентства.

Известно, что шестое место поседают музыкальные группы, десятое – производство и дистрибуция видеофильмов, а одиннадцатое – туристические достопримечательности и шоу.

Чиновник выразил надежду, что помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии.

Еще Ткаченко отметил, что украинцы не тратят деньги на посещение музеев.

"Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей тоже", — подытожил глава Минкульта.

В то же время глава Минцифры Михаил Федоров отметил в своем Telegram, что уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой єПідтримка в приложении "Дія".

"Большая часть из них уже получили деньги (Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали платить раньше), клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат в течение 10 дней", — написал министр.

Ранее сообщалось, как получить тысячу гривен за две прививки от коронавируса: пошаговая инструкция.

Еще Фокус писал, что украинцы поделились лайфхаками, как тратить "ковидную тысячу" не по назначению — некоторые умудряются покупать даже алкоголь.