На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": назван ТОП-3
Меньше всего, утверждают в Минкульте, украинцы предпочитают "производство и дистрибуцию видеофильмов" и "туристические достопримечательности и шоу".
Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал первые статистические данные о том, куда больше всего украинцы тратят "ковидную тысячу" от государства. Об этом политик рассказал в своем Telegram.
По его словам, лидируют по использованию денег отрасль культуры и креативных индустрий.
1 место – кинотеатры.
2 место – книжные магазины.
3 место – театральные продюсерские агентства.
Известно, что шестое место поседают музыкальные группы, десятое – производство и дистрибуция видеофильмов, а одиннадцатое – туристические достопримечательности и шоу.
Чиновник выразил надежду, что помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии.
Еще Ткаченко отметил, что украинцы не тратят деньги на посещение музеев.
"Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей тоже", — подытожил глава Минкульта.
В то же время глава Минцифры Михаил Федоров отметил в своем Telegram, что уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой єПідтримка в приложении "Дія".
"Большая часть из них уже получили деньги (Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали платить раньше), клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат в течение 10 дней", — написал министр.
Ранее сообщалось, как получить тысячу гривен за две прививки от коронавируса: пошаговая инструкция.
Еще Фокус писал, что украинцы поделились лайфхаками, как тратить "ковидную тысячу" не по назначению — некоторые умудряются покупать даже алкоголь.