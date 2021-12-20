Когда украинцы без "Дії" получат тысячу за вакцинацию: в ОП дали ответ

Предполагается, что процесс запустят со второго квартала следующего года. А электронный вариант начисления денег выбрали, поскольку он "самый быстрый и эффективный".

Украинцы, которые не пользуются приложением "Дія" или не имеют банковских карт смогут получить тысячу за две вакцинации от коронавируса не ранее второго квартала 2022 года. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, передает ТСН.

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По словам чиновника, этот процесс запустят или со второго квартала 2022 года, или со второго полугодия грядущего года. К этому времени разработают способы, как украинцам без приложения дать деньги.

Шурма отметил, что власти отдали предпочтение электронному начислению из-за того, что это самый быстрый и самый эффективный способ.

Невозможность получить деньги всеми гражданами только с помощью "Дії" признавал ранее и президент Владимир Зеленский.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в Украине откроют сто офлайн-пунктов поддержки для получения "ковидной тысячи" людям без "Дії".

Отметим, что в Минкульте и Минцифре рассказали о первых отчетах по получении тысячи за вакцинацию — стало известно, куда чаще всего украинцы расходуют этот бонус.

Начислять средства через приложение "Дия" населению начали 19 декабря, немного ранее была запущена пробная версия выплат. Потратить деньги нужно в течение 4 месяцев после их зачисление на карты баков-партнеров. При этом существуют определенные категории услуг, куда можно вложить "ковидную тысячу".