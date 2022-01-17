У Зеленського хочуть виплачувати "Вовину тисячу" вакцинованим дітям

Передбачається, що гроші за повний курс вакцинації зможуть отримати діти віком від 12 до 14 років. Кошти можна буде витратити на позашкільну освіту.

В Україні 1000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу планують почати виплачувати дітям. З пропозиціями щодо розширення програми виступило Міністерство освіти і науки, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Програму "єПідтримка" збираються розширити на дітей віком 14-18 років. Ці кошти в Міносвіти пропонують використовувати на позашкільну освіту підлітків.

Повідомляється, що в уряді також працюють над тим, щоб почати виплачувати "ковідні" гроші дітям 12-14 років.

Також зазначається, що найближчим часом на засіданні Кабміну буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими українцями, старшими за 60 років.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тисяч грн у межах програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

За інформацією МОЗ, минулого тижня в Україні було щеплено 552 тисяч осіб, а від початку кампанії з вакцинації загалом зроблено 29,37 млн щеплень. Наразі вакцинацію пройшли 15 млн жителів країни, з яких 14,28 млн отримали дві дози, а майже 100 тисяч українців вже отримали третє щеплення. Зараз в Україні зростають темпи вакцинації у порівнянні з попереднім святковим тижнем.

Нагадаємо, тисячу гривень за дві дози щеплення від COVID-19 українці почали отримувати з 19 грудня 2021 року. Деякі користувачі соцмереж поділилися "лайфхаком", як можна витратити гроші, які виплачують за вакцинацію, не за призначенням та купити за них алкоголь. Також на сайті OLX українцям пропонують "перевести в готівку" 1000 гривень, які держава перераховує за проходження вакцинації від коронавірусу.

Раніше Фокус повідомляв, коли українці без "Дії" отримають тисячу за вакцинацію. Такі громадяни зможуть отримати тисячу за повний курс вакцинації від коронавірусу не раніше другого кварталу 2022 року.