Тысяча за вакцинацию: деньги будут платить подросткам от 14 до 18 лет

Программа для подростков начнет работать с 7 февраля. Также расширен список, куда можно потратить деньги.

Коронавирусные деньги от государства за вакцинацию теперь будут выплачивать и подросткам от 14 до 18 лет, если те примут две дозы препарата от COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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Также инициативу президента по выплатам расширили: средства за вакцинацию можно будет потратить не только на кино, театры спорт и так далее. За эти деньги можно будет купить школьные принадлежности и канцелярские изделия; приобрести образовательные курсы.

Бонус от государства начнут начислять с 7 февраля, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, сколько украинцы уже потратили ковидных средств — более двух млрд гривен.

На лекарственные препараты людям возрастом 60+ уже перевели более 132 млн гривен.

Еще 2 февраля Кабмин принял решение, что люди с инвалидность I и II группы смогут потратить деньги за вакцинацию на лекарства и оплатить ими коммуналку.

Напомним, в правительстве также работают над тем, чтобы начать выплачивать "ковидные" деньги детям 12-14 лет.

Также сообщалось, что в топ-3 расходов, куда украинцы тратят бонус за вакцинацию, вошли кинотеатры, книги и театральные продюсерские агентства.