Тисяча за вакцинацію: гроші платитимуть підліткам від 14 до 18 років

Програма для підлітків працюватиме з 7 лютого. Також розширено список, куди можна витратити гроші.

Коронавірусні гроші від держави за вакцинацію тепер виплачуватимуть і підліткам від 14 до 18 років, якщо ті приймуть дві дози препарату від COVID-19, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Також ініціативу президента щодо виплат розширили: кошти за вакцинацію можна буде витратити не лише на кіно, театри спорт тощо. За ці гроші можна буде купити шкільне приладдя та канцелярські вироби; здобути освітні курси.

Бонус від держави почнуть нараховувати із 7 лютого, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Денис Шмигаль, у свою чергу, повідомив, що українці вже витратили понад два мільярди гривень ковідних коштів.

На лікарські препарати людям віком 60+ уже перевели понад 132 млн гривень.

Ще 2 лютого Кабмін ухвалив рішення, що люди з інвалідністю I та II групи зможуть витратити гроші за вакцинацію на ліки та сплатити ними комуналку.

Нагадаємо, в уряді також працюють над тим, щоби почати виплачувати "ковідні" гроші дітям 12-14 років.

Також повідомлялося, що до топ-3 видатків, куди українці витрачають бонус за вакцинацію, увійшли кінотеатри, книги та театральні продюсерські агенції.