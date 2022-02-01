Украинцы уже потратили 88 млн грн на лекарства по программе "єПідтримка"

Возможность приобретать лекарства по программе доступна с 24 января для граждан, возрастом от 60 лет.

Как сообщают в Минэкономики Украины, за неделю (24-31 января) украинцы уже потратили более 88 миллионов гривен на покупку лекарственных средств по программе "єПідтримка". Приобрести можно любые лекарства, которые доступны в аптеках Украины или заказать препараты онлайн.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Программой уже воспользовались 7 млн 350 тысяч человек. С начала запуска "єПідтримки" на карточки украинцев уже перечислили 7,35 млрд гривен и почти 2 млрд грн уже потрачены.

Наиболее популярными по видам затрат стали:

Книжные магазины — 705 млн грн;

Кинотеатры — 488 млн грн;

Театры и концерты — 249 млн грн;

Железнодорожные и авиабилеты — 242 млн грн;

Спорт — 222 млн грн;

Лекарства — 88 млн грн.

Ранее в Правительстве анонсировали расширение программы "єПідтримка" для подростков 12-17 лет. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Минздрав уже упростил доступ к вакцинации для несовершеннолетних, и вскоре привитые подростки также смогут получить помощь от государства.

Напомним, Фокус писал о том, что в Украине некоторые граждане сумели потратить "ковидную тысячу" на пиво и сигареты. А на торговых площадках появились объявления с предложением "обналичить" выплаты — 200 гривен в обмен на покупку товара через "єПідтримку".