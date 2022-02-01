Українці вже витратили 88 млн грн на ліки за програмою "єПідтримки"

Можливість купувати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років.

Як повідомляють у Мінекономіки України, за тиждень (24-31 січня) українці вже витратили понад 88 мільйонів гривень на придбання лікарських засобів за програмою "єПідтримка". Придбати можна будь-які ліки, які доступні в аптеках України або замовити препарати онлайн.

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Програмою вже скористалися 7 млн 350 тисяч осіб. З початку запуску "єПідтримки" на картки українців уже переказали 7,35 млрд гривень і майже 2 млрд грн уже витрачено.

Найбільш популярними за видами витрат стали:

книжкові магазини — 705 млн грн;

кінотеатри — 488 млн грн;

театри та концерти — 249 млн грн;

залізничні та авіаквитки — 242 млн грн;

спорт — 222 млн грн;

ліки — 88 млн грн.

Раніше в Уряді анонсували розширення програми "єПідтримка" для підлітків 12-17 років. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, МОЗ уже спростило доступ до вакцинації для неповнолітніх, і незабаром щеплені підлітки також зможуть отримати допомогу від держави.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Україні деякі громадяни зуміли витратити "ковідну тисячу" на пиво та цигарки. А на торгових майданчиках з'явилися оголошення з пропозицією "перевести в готівку" виплати — 200 гривень в обмін на купівлю товару через "єПідтримку".