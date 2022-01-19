"Ковідна тисяча" на ліки: у Кабміні анонсували дату розширення "єПідтримки"

Розширення "єПідтримки" стосуватиметься людей віком від 60 років. Також зміни очікують і підлітків від 12 до 17 років: планується виплата тисячі за вакцинацію і цим віковим групам.

Кабінет міністрів розширить програму "єПідтримка", в межах якої щеплені українці можуть отримати 1 тисячу гривень. З 24 січня люди віком від 60 років зможуть купувати ліки на "ковідну тисячу". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмігаль на засіданні уряду 19 січня.

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"З 24 січня повністю щеплені українці від 60 років зможуть витратити 1 000 грн на ліки. Сьогодні уряд ухвалив необхідні для цього рішення", — розповів Шмігаль.

В Уряді анонсували розширення і для дітей віком від 12 до 17 років. Підлітки, які вже щеплені від коронавірусу, також зможуть скористатися допомогою держави. За словами прем'єр-міністра, МОЗ уже спростило доступ до вакцинації цим віковим групам.

"Також плануємо розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього оформили відповідне протокольне доручення. Міністерство охорони здоров'я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов'язкова наявність усіх щеплень", — повідомив прем'єр на своїй сторінці в Telegram.

"єПідтримка" — державна програма для допомоги громадянам України, які вже прищепилися від Covid-19 двома дозами. За це держава здійснює виплату в розмірі 1 000 грн. Програма передбачена на підтримку бізнесу, а витратити кошти можна на книги, кіно, музеї, театри, кінотеатри, залізничні й авіаквитки в межах України. Тепер людям віком від 60 років буде дозволено купувати ліки.

Нагадаємо, Українці витратили вже 1,5 мільярди гривень з програми "єПідтримка". Послугою вже скористалися 7,2 мільйони українських громадян. Найбільше українці купували книжки та ходили в кінотеатри. На це витрачено 490 млн грн і 386 млн грн відповідно.

Раніше Фокус писав про те, як в Україні використовують "Вовину тисячу". Деякі громадяни розповіли, як витратили гроші "не за призначенням" і змогли купити пиво на касі в кінотеатрі. Також на майданчику OLX з'явився новий вид народного бізнесу: громадянам пропонують перерахувати 200 гривень за користування "ковідною тисячею".