"Ковидная тысяча" на лекарства: в Кабмине анонсировали дату расширения "єПідтримки"

Расширение "єПідтримки" будет касаться людей в возрасте от 60 лет. Также изменения ожидают и подростков от 12 до 17 лет: планируется выплата тысячи за вакцинацию и этим возрастным группам.

Кабинет министров расширит программу "єПідтримка", в рамках которой привитые украинцы могут получить 1 тысячу гривен. С 24 января люди в возрасте от 60 лет смогут покупать лекарства на "ковидную тысячу". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 19 января.

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"С 24 января полностью привитые украинцы от 60 лет смогут потратить 1000 грн на лекарства. Сегодня правительство приняло необходимые для этого решения", — рассказал Шмигаль.

В Правительстве анонсировали расширение и для детей от 12 до 17 лет. Подростки, которые уже привитые от коронавируса, тоже смогут воспользоваться помощью от государства. По словам премьер-министра, Минздрав уже упростил доступ к вакцинации этим возрастным группам.

"Также планируем расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого оформили соответствующее протокольное поручение. Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Отныне не требуется обязательное наличие всех прививок", — сообщил премьер на своей странице в Telegram

"єПідтримка" — государственная программа для помощи гражданам Украины, которые уже привились от Covid-19 двумя дозами. За это государство производит выплату в размере 1000 грн. Программа предусмотрена на поддержку бизнеса, а потратить средства можно на книги, кино, музеи, театры, кинотеатры, железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины. Теперь людям от 60 лет будет разрешено покупать лекарства.

Напомним, Украинцы потратили уже 1,5 миллиарда гривен из программы "єПідтримка". Услугой уже воспользовались 7,2 миллиона украинских граждан. Больше всего украинцы покупали книги и ходили в кинотеатры. На это было потрачено 490 млн. грн. и 386 млн. грн. соответственно.

Ранее Фокус писал о том, как в Украине используют "Вовину тысячу". Некоторые граждане рассказали, как потратили деньги "не по назначению" и смогли купить пиво на кассе в кинотеатре. Также на площадке OLX появился новый вид народного бизнеса: гражданам предлагают перечислить 200 гривен в обмен на пользование "ковидной тысячей".