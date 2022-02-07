Українці зможуть витратити "ковідну тисячу" на оплату комуналки, — Шмигаль

За словами прем'єра, після розширення програми "єПідтримка" купувати ліки на гроші, отримані за вакцинацію, також зможуть особи з інвалідністю І та ІІ груп.

Українці скоро зможуть витратити 1000 гривень за вакцинацію на оплату комунальних послуг. Про це під час селекторного засідання в Офісі президента заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, цього тижня Кабінет міністрів розширить президентську програму "єПідтримка", за якою вакциновані від коронавірусу громадяни можуть отримувати по 1000 гривень.

Після рішення уряду купувати ліки за виплачені 1000 гривень за вакцинацію, крім людей віком від 60 років, також зможуть і особи з інвалідністю І та ІІ груп. Крім цього, як заявив Денис Шмигаль у ході селекторного засідання, найближчим часом щеплені громадяни зможуть витрачати "ковідні" виплати на оплату комунальних послуг.

На сьогодні, за даними уряду, українцям у межах програми "єПідтримка" перерахували вже 7,8 млрд гривень. Денис Шмигаль під час засідання також доручив Міністерству фінансів розробити прогноз виплат громадянам, які вакцинувалися бустерною дозою (додаткові 500 гривень – ред.).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів назвали терміни дії програми "єПідтримка", за якою українці можуть отримати 1000 гривень за вакцинацію. Ініціатива президента, яка розрахована на кілька етапів, працюватиме до 18 грудня 2022 року.

За програмою "єПідтримка" діти віком від 14 до 18 років також можуть отримати 1000 гривень за вакцинацію. Як повідомляв раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, розширення ініціативи заплановано на 7 лютого, після чого щеплені підлітки зможуть витратити "ковідні" виплати не лише на кіно чи спортзали, а також на освітні курси та канцелярію.

У січні в Офісі президента повідомляли, що програму "єПідтримка" можуть розширити на дітей віком від 12 до 14 років, які також були вакциновані від коронавірусу.