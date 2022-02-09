Кабмін дозволив українцям витрачати "ковідні" виплати на оплату комуналки (фото)

Нововведеннями в програмі "єПідтримка", за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зможуть скористатися громадяни віком від 60 років, а також люди з інвалідністю І та ІІ груп.

Щеплені від коронавірусу українці можуть витратити 1000 гривень за вакцинацію на оплату комунальних послуг. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, на засіданні Кабінету міністрів, яке відбулося 9 лютого, розглядалося розширення президентської програми "єПідтримка".

Денис Шмигаль попередив, що рішення уряду дозволяє щепленим громадянам віком від 60 років і людям з інвалідністю І та ІІ груп використати 1000 гривень за вакцинацію на оплату комунальних послуг або для купівлі ліків у аптеках. Крім цього, як зазначає прем'єр-міністр, українцям, які отримають бустерну вакцину від COVID-19, додатково перерахують 500 гривень.

Нововведення в програмі "єПідтримка", за словами Дениса Шмигаля, набудуть чинності з 14 березня.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі розповів, що, за рішенням уряду, термін дії 1000 гривень за вакцинацію, які нараховує держава, продовжили з 4 до 9 місяців.

[ + – ] Кабмін дозволив українцям витрачати "ковідні" виплати на оплату комуналки

Нагадаємо, 7 лютого під час селекторної наради в Офісі президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що незабаром українці зможуть витрачати "ковідні" виплати на оплату комунальних послуг. За його словами, нововведення в межах програми "єПідтримка" торкнуться громадян віком понад 60 років і осіб з інвалідністю І та ІІ груп.

Також повідомлялося, що президентська програма "єПідтримка", за якою вакцинованим українцям нараховують по 1000 гривень, діятиме до 18 грудня 2022 року. Другий етап ініціативи передбачає оформлення заявки на отримання грошової допомоги в офлайн-режимі — цією процедурою зможуть скористатися громадяни, які не мають смартфонів.