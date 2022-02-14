Украинцы могут потратить "ковидную тысячу" на оплату коммунальных услуг

Граждане, старше 60 лет, имеют право оплатить коммунальные услуги со средств "ЄПідтримки", а срок использования средств продлен с 4 месяцев до 9.

С 14 февраля украинцы старше 60 лет могут оплатить "ковидной тысячей" жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, теперь потратить средства можно в течение 9 месяцев, сообщает "Дія".

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Вакцинированные против COVID-19 украинцы теперь могут потратить 1000 гривен от государства на коммунальные услуги, но эта возможность есть только у граждан, старше 60 лет. Расширение президентской программы рассмотрели еще 9 февраля, и уже 14 февраля функция стала доступна.

Кроме того, ранее использовать средства можно было только в течение 4 месяцев. Теперь срок увеличен до 9 месяцев. Также с 14 февраля "ковидную тысячу" можно потратить на подписку газет и журналов. Оплатить подписку можно как для себя, так и для близких родственников. Кроме того, есть возможность оформить подписку на газеты и журналы для детских интернатов.

Уже более 8 млн вакцинированных украинцев воспользовались услугой ковидных выплат. Как сообщают в "Дії", это более 3 млрд гривен "ЄПідтримки". Если вы уже полностью вакцинированы и имеете зеленый сертификат, но еще не получили выплату — достаточно сделать несколько простых шагов: онлайн открыть специальную карточку в банке-партнере и в приложении "Дія" выбрать "Услуги", "ЄПідтримка" и "Получить помощь".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что программа "ЄПідтримка" будет работать до 18 декабря 2022 года. Обещают, что заявку на получение выплаты можно будет подать и в режиме оффлайн. Ранее стало известно, что хакер слил личные данные миллионов украинцев, которые получил из сервиса "Дія". Их продают за 15 000 долларов.