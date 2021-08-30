Учебный год начнется по плану: полностью вакцинированы уже 29% работников школ

Принудительной вакцинации для работников школ пока нет. Также ни дети, ни педагоги не должны тестироваться на коронавирус.

В Украине на сегодняшний день полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ (185 тыс. человек). Еще 23% (145 тыс.) привиты одной дозой. Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал начальник главного управления Минобразования Юрий Кононенко.

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"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции", – добавил он.

Чиновник заверил, что принудительной вакцинации для работников школ нет. Ни дети, ни педагоги не должны тестироваться на коронавирус.

"Законодательство предусматривает, что вакцинация 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. Если этого не будет, то школа перейдет на дистанционное обучение", – пояснил Кононенко.

По данным Минздрава, сейчас все регионы страны находятся в зеленой зоне.

Новый учебный год в украинских школах начнется 1 сентября, он будет состоять из 175 учебных дней, но должен завершиться не позднее 1 июля 2022 года, сообщило Минобразования.

"Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения", – добавили в министерстве.

Напомним, учебные заведения, в которых не будет вакцинировано 80% персонала, не смогут работать в желтых или оранжевых зонах карантина. Об этом предупредил главный санврач Украины Игорь Кузин. Это касается и воспитателей в детсадах, и преподавателей в университетах.

В Минздраве сообщили, что невакцинированных граждан могут не пускать в публичные места для предотвращения распространения COVID-19. Их также могут обязать постоянно сдавать ПЦР-тесты.

Фокус ранее рассказывал, как будут работать школы с 1 сентября и каких новшеств ждать