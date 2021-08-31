Минздрав пообещал не вводить принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

Педагоги находятся в группе риска, поскольку ежедневно контактируют с большим количеством людей и могут заразиться COVID-19.

Минздрав не планирует вводить обязательную вакцинацию для учителей в Украине. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал спикер профильного министерства Роман Борщ.

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По его словам, сейчас власти организовали просветительскую работу среди педагогов, чтобы стимулировать их пройти иммунизацию от коронавирусной инфекции.

Роман Борщ сразу предупредил, что МОЗ не будет вводить обязательную вакцинацию среди украинских учителей, хотя они находятся в группе риска из-за контакта с большим количеством людей и могут заразиться COVID-19.

Вместе с этим, спикер Минздрава напомнил, что учебные заведения в желтой или оранжевой зонах карантина смогут работать в очном режиме при условии, если вакцинацию от COVID-19 прошло 80% педагогов.

"Это одна из первых мер, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение", — продолжил Борщ в эфире телеканала.

По состоянию на конец августа, как рассказывает Роман Борщ, в Украине сделано 890 тысяч прививок сотрудникам сферы образования. Подытоживая, спикер профильного министерства напомнил, что постановлении Кабмина сказано, при каких условиях могут работать учебные заведения.

Ранее Фокус сообщал, что учебный год в Украине начнется по плану. На конец августа полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ (185 тыс. человек), и учебные заведения начнут работу в привычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции.

Также Фокус в своей статье разбирался, как будут работать школы с 1 сентября и каких новшеств ждать сотрудникам образовательной сферы.