"У нас есть еще неделя": в Минздраве назвали дату ужесточения карантина по всей Украине

Уже вскоре дети, которые ходят в школы с низкими показателями вакцинации среди персонала, будут вынуждены обучаться онлайн.

Со следующего понедельника, 13 сентября, в Украине могут ужесточить эпидемиологические ограничения до "желтого" уровня адаптивного карантина. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По словам чиновника, Украина по состоянию на сегодня уже превысила показатели, которые могут привести к переходу страны из "зеленого" в "желтый" уровень адаптивного карантина.

"Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабинет министров Украины, на этой неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической опасности", — сказал министр.

Он также добавил, что вместе с переходом на "желтый" уровень в стране начнут действовать соответствующие ограничения, которые в основном будут касаться массовых мероприятий.

"В желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта нет. Что касается образовательных учреждений, нормы предусматривают, что школы работают в оффлайне, если 80% педагогов вакцинированы от коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим", — сказал глава Минздрава, отметив, что на "желтом" уровне персоналу школ достаточно получить по меньшей мере один укол, чтобы продолжить работу.

Также во время действия ограничений "желтого" уровня запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Ляшко напомнил, что согласно распоряжению правительства, на "желтый" уровень переходит вся Украина, а если в регионах начнется ухудшение ситуации с коронавирусом, то в этом случае начинается региональное распределение регионов в "оранжевый" и "красный" уровни.

Помимо этого министр призвал граждан вакцинироваться от коронавируса как можно скорее.

"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от средней или тяжелой протекания болезни… Сейчас система справляется с количеством больных, мы видим, что средненедельное количество госпитализированных колеблется на уровне 6-6,5 тысяч больных. Если посмотреть по кроватям с кислородом, то 11% таких кроватей занято больными, но из всех госпитализированных 65% нуждаются в кислородной терапии. Это говорит о том, что коронавирусная болезнь протекает тяжело среди невакцинированных людей", — добавил глава Минздрава.

Напомним, замминистра здравоохранения Игорь Кузин ранее допустил, что вспышка коронавируса возникнет в Украине не ранее ноября, а локдаун власти могут ввести в декабре-январе. Фокус подробно писал о том, когда начнут действовать жесткие ограничения.

Ранее журналисты сообщали, что Киев может уйти на локдаун уже с 15 сентября, однако позже местные власти эту информацию опровергли.