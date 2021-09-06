"У нас є ще тиждень": в МОЗ назвали дату посилення карантину по всій Україні

Вже незабаром діти, які ходять у школи з низькими показниками вакцинації серед персоналу будуть змушені навчатися онлайн.

З наступного понеділка, 13 вересня, в Україні можуть посилити епідеміологічні обмеження до "жовтого" рівня адаптивного карантину. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами чиновника, Україна станом на сьогодні вже перевищила показники, які можуть привести до переходу країни з "зеленого" в "жовтий" рівень адаптивного карантину.

"Ми від МОЗ подали клопотання до Кабінету міністрів України, на цьому тижні відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на жовтий рівень епідемічної небезпеки", — сказав міністр.

Він також додав, що разом із переходом на "жовтий" рівень у країні почнуть діяти відповідні обмеження, які в основному стосуватимуться масових заходів.

"У жовтому рівні обмежень для роботи громадського транспорту немає. Що стосується освітніх установ, норми передбачають, що школи працюють в офлайні, якщо 80% педагогів вакциновані від коронавірусу. Якщо ця норма не дотримана, то школа переходить в онлайн-режим", — сказав глава МОЗ, зазначивши, що на "жовтому" рівні персоналу шкіл досить отримати щонайменше один укол, щоб продовжити роботу.

Також під час дії обмежень "жовтого" рівня забороняється :

проведення масових заходів за участю понад 1 людина на 4 кв. м. площі будівлі або території;

заповненість кінозалів і залів інших установ культури на 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів.

Обмеження за часом роботи закладів відсутні.

Ляшко нагадав, що згідно з розпорядженням уряду, на "жовтий" рівень переходить вся Україна, а якщо в регіонах почнеться погіршення ситуації з коронавірусом, то в цьому випадку починається регіональний розподіл регіонів на "помаранчевий" і "червоний" рівень.

Крім цього, міністр закликав громадян вакцинуватися від коронавірусу якомога швидше.

"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або важкого перебігу хвороби... Зараз система справляється з кількістю хворих, ми бачимо, що середньотижневиа кількість госпіталізованих коливається на рівні 6-6,5 тисяч хворих. Якщо подивитися на ліжка з киснем, то 11% таких ліжок зайнято хворими, але з усіх госпіталізованих 65% потребують кисневої терапії. Це говорить про те, що коронавірусна хвороба протікає важко серед невакцинованих людей", — додав глава МОЗ.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін раніше допустив, що спалах коронавірусу виникне в Україні не раніше листопада, а локдаун влади можуть ввести в грудні-січні. Фокус докладно писав про те, коли почнуть діяти жорсткі обмеження.

Раніше журналісти повідомляли, що Київ може піти на локдаун вже з 15 вересня, проте пізніше місцева влада цю інформацію спростувала.